16/02/2026

EU – Armenia

Սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովների նիստ տեղի կունենա Հայաստանում

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
sahman syun

Երևանի և Բաքվի միջև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովների նիստ տեղի կունենա Հայաստանում, հայտարարել է քննարկումների մասնակից Նարեկ Մինասյանը՝ ադրբեջանական փորձագետների հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկումից հետո։

Որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով, որ երկու հանձնաժողովների նախորդ նիստը տեղի է ունեցել Ադրբեջանում։

Բաց մի թողեք

Nikol qartez
1 min read

Բարձր ենք գնահատում դեպի եվրոպական ընտանիք մեր ձգտումներին Լիտվայի քաղաքական աջակցությունը

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Alen Simonyan 1
1 min read

Ալեն Սիմոնյանը՝ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերման մասին

15/02/2026 infomitk@gmail.com
Nik ol
1 min read

Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են բանակում ծառայել․ Փաշինյան

14/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

erexa brnutyun
1 min read

«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

16/02/2026 infomitk@gmail.com
EM EU Ukraune
1 min read

ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Yntrutyun
1 min read

Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

16/02/2026 infomitk@gmail.com
Mesrop Mesropyan
1 min read

Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

16/02/2026 infomitk@gmail.com