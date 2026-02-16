Երևանի և Բաքվի միջև սահմանների դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հանձնաժողովների նիստ տեղի կունենա Հայաստանում, հայտարարել է քննարկումների մասնակից Նարեկ Մինասյանը՝ ադրբեջանական փորձագետների հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկումից հետո։
Որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով, որ երկու հանձնաժողովների նախորդ նիստը տեղի է ունեցել Ադրբեջանում։
Բաց մի թողեք
Բարձր ենք գնահատում դեպի եվրոպական ընտանիք մեր ձգտումներին Լիտվայի քաղաքական աջակցությունը
Ալեն Սիմոնյանը՝ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի դուրս բերման մասին
Հաշմանդամություն ունեցող անձինք կարող են բանակում ծառայել․ Փաշինյան