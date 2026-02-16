Փետրվարի 17-ի աստղագուշակ․ Փորձեք խուսափել տհաճ մարդկանց հետ շփումներից

ԽՈՅ (Aries, 21.III–20.IV)
Շատ վտանգավոր է գերագնահատել սեփական ուժերն և հնարավորությունները: Դուք կարող եք ինքներդ ձեզ ծուղակը գցել։ Հատկապես կարևոր է զգուշություն ցուցաբերել այն հարցերում,որտեղ խոսքը վերաբերում է գումարին: Մի կրեք ձեր վրա լուրջ ֆինանսական պարտավորություններ: Նրանք, ովքեր ցանկանում են անհապաղ հասնել ցանկալիին,շատ բան կարող են կորցնել ։ Եթե շատ գայթակղիչ առաջարկներ ստաանք, զգոն եղեք: Ամենայն հավանականությամբ, ինչ-որ մեկը ցանկանում է օգտվել ձեր վստահությունից: Ավելի լավ է խուսափել շատ անկեղծ խոսակցություններից այն մարդկանց հետ,ում լավ չեք ճանաչում: Օրը կատեգորիկ հարմար չէ գաղտնիքներով կիսվելու համար:
ՑՈՒԼ (Taurus, 21.IV–21.V)
Հանգստություն պահպահնեք: Հենց այսօր դա ձեզ շատ անհրաժեշտ է, որ ճիշտ լուծեք բոլոր հարցերը ։ Հնարավորություն կունենաք կարևոր բաներ սովորել: Ստացված ինֆորմացիան կօգնի ոչ միայն ձեզ, այլև ձեր մտերիմներին խուսափել սխալներից: Ձեզ հաճախ աջակցում են կանայք, ում խորհուրդները շատ խելացի և օգտակար են: Հին ընկերուհիների հետ շփումը կբարձրացնի ձեր տրամադրությունը: Օրվա երկրորդ կեսը խոստանում է հաջող գործնական և հաճելի ծանոթություններ: Հնարավոր են անսպասելի նվերներ, չծրագրավորված դրամական ձեռբերումներ:
ԵՐԿՎՈՐՅԱԿ (Gemini, 22.V–21.VI)
Դուք շատ զգայուն եք: Դա հաճախ խանգարում է հաջողության հասնել գործերում: Այնտեղ, որտեղ կարևոր է ինքնատիրապետումը,սառնասրտությունը,դուք անհանգստանում եք, լարվում և սխալներ անում: Օգտակար կարող է լինել նախկինում ստացած փորձը։ Այսօր ստեղծված իրավիճակը, հիշեցնում է նախկինում հանդիպածներին: Կարող են պետք գալ բանիմաց մարդկանց խորհուրդները, բայց դուք միանգամից չեք հասկանա, թե ում կարելի է դիմել: Նոր ծանոթները հաճախ լավ տպավորություն են ստեղծվում ձեր վրա, արագ նվաճում ձեր վստահությունը:
ԽԵՑԳԵՏԻՆ (Cancer, 22.VI–22.VII)
Ամեն ինչ լավ կլինի,եթե չշտապեք: Շատ վտանգավոր է հապճեպ որոշումներ կայացնել, հատկապես, եթե դրանք վերաբերում են գործնական ոլորտին:. Մի ծուլացեք ստուգել ցանկացած ստացված ինֆորմացիա: Վտանգ կա, որ ինչ-որ մեկը փերձում է ձեզ շփոթեցնել, մոլորության մեջ գցել: Շատ Խեցգետիններ հակված են ցանկալին ներկայացնել որպես իրականություն: Նշանի նման ներկայացուցիչներ կարող են հայտնվել ուրիշի ազդեցության տակ և շատ բան կորցնել ։ Ցանկալի չէ կնքել լուրջ գործարքներ և խոշոր գնումներ կատարել:
ԱՌՅՈՒԾ (Leo, 23.VII–23.VIII)
Դժվար է ընդհանուր լեզու գտնել գործընկերների, ինչպես նաև այլ մարդկանց հետ, ում հետ ձեզ գործնական հարաբերություններ են կապում: Եթե երբեմն վեճեր են առաջանում, դրանք կառուցողական բնույթ են կրում, կրող են օգտակար լինել և կօգնեն պարզել ճշմարտությունը: Բյաց չի կարելի ամեն ինչի մասին խոսել շրջապատի հետ:Կարևոր որոշումները պետք է միայնակ կայացնեք: Կարևոր է, որ ձեզ վրա չազդեն վաղեմի մոլորությունները, կարծրատիպերն ու նախապաշարմունքները: Օրվա վերջում հավանական են հաճելի լուրեր և անսպասելի այցեր: Ուրախ կլինեք հյուրեր ընդունել:
ԿՈՒՅՍ (Virgo, 24.VIII–23.IX)
Բարենպաստ օր է աշխատանքի համար: Կարելի է հաջողության հասնել գործերում, որոնք ուրիշները ի վիճակի չեն իրագործել: Նախկինում ստացած գիտելիքներն ու փորձը, կօգնեն մրցակիցներին հետևում թողնել: Ինտուիցիան կօգնի բարդ աշխատանքային խնդիրները արագ լուծել:Բացի այդ, դուք չեք ամաչում հարցեր տալ նրանց, ովքեր ձեզնից շատ բան գիտեն: Դուք արագ եք սովորում այն ամենը, ինչ կարող է օգտակար լինել ։ Հնարավորություն կունենաք լավ տպավորություն թողնել ազդեցիկ մարդկանց վրա, հետաքրքրել նրանց ձեր գաղափարներով ու ծրագրերով: Չի բացառվում, որ ֆինանսական աջակցություն կստանաք: Երեկոն խոստանում է հաճելի ծանոթություններ:
ԿՇԵՌՔ (Libra, 24.IX–23.X)
Օրը բավականին լարված է: Մեկ անգամ չէ, որ ստպված կլինեք հայտնվել բարդ իրավիճակումներում, արագ կայացնել բարդ որոշումներ։ Բայց հուզվելու պատճառ չկա:Դուք ամեն ինչ ճիշտ եք անում,թույլ չեք տալիս սխալներ,որոնք դժվար կլինի շտկելը: Ավելի լավ է ռիսկի չդիմել, հատկապես, եթե խոսքը վերաբերում է կարևոր մասնագիտական խնդիրներին: Նախապատվությունը տվեք հուսալի, ստուգված մեթոդներին: Օրվա երկրորդ կեսին դժվար կլինի խուսափել թյուրիմացություններից, կենցաղային խնդիրներից: Դրանք այնքան էլ լուրջ չեն, ինչպես թվում են առաջին հայացքից: Շուտով ամեն ինչ կկարգավորվի։
ԿԱՐԻՃ (Scorpius, 24.X–22.XI)
Օրը լավ կանցնի,բայց անսպասելի իրադարձություններ ի հայտ կգան, որոնց պատճառով ստիպված կլինեք փոխել ծրագրերը, ինչ-որ գործեր հետաձգել: Մարդիկ, ում հետ պայմանավորվածություններ ունեք, կսպասեցնեն ձեզ կամ ընդհանրապես չեն գա:Ոմանք էլ կարող են մոռանալ տված խոստումների մասին: Հանգիստ վերաբերվեք ամեն ինչին: Որոշ ժամանակ անց կգիտակցեք, որ հանգամանքները բարենպաստ կերպով են դասավորվել: Հնարավորություն կունենաք շահավետ գործարքներ կնքել, ավելացնել ձեր եկամուտները: Քիչ հավանական են խոշոր դրամական ձեռքբերումները,բայց ծախսերն էլ շատ չեն լինի:
ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)
Օրվա սկիզբը բարենպաստ է: Կարևոր գործերը ավելի լավ է չհետաձգել: Կարող եք լուծել բազմաթիվ մասնագիտական հարցեր և անձնական խնդիրներ: Հեշտ կլինի օգնականներ գտնել: Ընկերները կաջակցեն ձեր բոլոր գաղափարները: Երեկոն ավելի լարված կանցնի: Պետք չէ շտապել եզրակացություններ անել կամ որոշումներ կայացնել: Մի հավատացեք այն ամենին, ինչ ձեզ ասում են: Ցանկացած տեղեկատվություն հարկ է մանրակրկիտ ստուգել: Ինչ-որ մեկը կարող է հատուկ մոլորեցնել և թյուրիմացություններ ստեղծել ձեր համար:
ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ (Capricornus, 22.XII-20.I)
Օրը բավական բարդ է, սակայն ձեզ կհաջողվի պահպանել լավատեսությունը և առավելագույնս օգուտ քաղել ստեղծված իրավիճակից ։ Տարաձայնությունները կմնան անցյալում, դուք կարող եք պայմանավորվել հետագա համատեղ գործողությունների մասին։ Անսպասելի հետաքրքիր գաղափարներ իհայտ կգան, որոնք վերաբերում են աշխատանքին: Համառությունը կօգնի հասնել մասնագիտական հաջողությունների: Մի վախեցեք կիսվել ձեր գաղափարներով: Դրանք կարելի է քննարկել նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր նախկինում ձեզ չեն աջակցել: Նման մարդիկ հաստատ կփոխեն իրենց կարծիքը:
ՋՐՀՈՍ (Aquarius, 21.I–19.II)
Արդյունավետ օր է: Կարելի է զբաղվել բարդ գործերով: Դուք ի զորու եք հաղթահարել դրանք,հասնել մեծ արդյունքների: Նկատելիորեն աճում է ստեղծագործական ներուժը: Կարողանում եք շատ բաների նայել նորովի և հասնել զգալի փոփոխությունների։ Այս օրը հարմար է փորձեր անելու,նոր բաներ սովոորելու համար: Լավ գաղափարներ կհայտնվեն այն Ջրհոսների մոտ, ովքեր վերջին ժամանակներս մտածել են աշխատանքային ոլորտում փոփոխությունների մասին: Հավանական են հաջող զուգադիպություններ:
ՁԿՆԵՐ (Pisces, 20.II–20.III)
Օրվա առաջին կեսը բարենպաստ է ։ Այն հարմար է գործնական հանդիպումների և բանակցությունների, ինչպես նաև ինքնուրույն աշխատանքների համար ։ Դուք լավ գիտեք, թե ինչի եք ուզում հասնել և անկախ հանգամանքներից,չեք մոռանում ձեր նպատակների մասին: Չեն բացառվում են հաճելի անակնկալներն ու անսպասելի նվերները: Օրվա երկրորդ կեսին ցանկալի է հանգստանալ,մոռանալ գործերի մասին, փոխել իրավիճակը: Փորձեք խուսափել տհաճ մարդկանց հետ շփումներից: Հիմա դա հատկապես վատ կանդրադառնա ձեր տրամադրության վրա: Ավելի լավ է ժամանակն անց կացնել նրանց հետ, ովքեր լավատեսորեն են տրամադրված և պատրաստ են աջակցել ձեր գաղափարներին:
