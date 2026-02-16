16/02/2026

1.5-ից 3 միլիոն դրամ զորացրվող զինվորին, քաղաքացիությունից հրաժարվելու դեպքում՝ 15 միլիոն դրամ պարտադիր վճար

Hayk Sargsyan

Ազգային ժողովի «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հանդես է եկել նոր առաջարկով։

«1.5-ից 3 միլիոն դրամ յուրաքանչյուր զորացրվող զինվորին։ Եթե 10.000+ քաղաքացի աջակցի՝ նախագիծը կմտնի շրջանառության մեջ։ Ձեր աջակցությունը կարևոր է»,- գրել է պատգամավորը։

Ruben Melikyan
Ավելի ահավոր բան չեմ պատկերացնում, քան՝ մանկապղծությունը

Tatevik Hayrapetyan
Կոչ անում այլ ադրբեջանցիներին այցելել «իրենց հայրենիքը», հիբրիդային պատերազմի «գիտակները» ևս լուռ են

Marutyan Hayk AA
Դատապարտում ենք Հայաստանյաց Առաքելական Եկեղեցու դեմ  ծավալած արշավի նոր դրսեւորումը

erexa brnutyun
«Ես գնում եմ իմ երջանկության հետևից, ինձ չփնտրեք, բողոքն էլ հետ վերցրեք». նոր մանրամասներ 15–ամյա աղջկա առևшնգման դեպքից

EM EU Ukraune
ԵՄ խորհուրդը փետրվարի 24-ին կհաստատի Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկը

Yntrutyun
Հունիսի 7-ին կայանալիք ԱԺ ընտրություններին ընտրական իրավունք ունի 2 միլիոն 489 հազար 31 քաղաքացի. ԿԸՀ

Mesrop Mesropyan
Շուրջ 69 մլրդ դրամի ներդրում 2025-ին՝ էլեկտրաէներգետիկական, գազամատակարարման և ջրամատակարարման համակարգերում

