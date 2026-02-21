Քաղաքագետ Կարեն Իգիթյանը, ով այն սփյուռքահայերից է, ում մուտքն այս իշխանությունները արգելել են Հայաստան, մի հետաքրքիր արձանագրում է ֆիքսել։
Նա իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակում է արել այն մասին, որ թուրքական Daily Turkic լրատվամիջոցն իր հրապարակման մեջ Նիկոլ Փաշինյանին թյուրք առաջնորդների ցանկում է ներառել:
Անգլերեն տեքստում գրված է եղել․ «All Turkic leaders are together at Gaza Peace Conference: Aliyev, Tokayev, Mirziyoyev and Pashinyan», ինչը հայերեն թարգմանվում է բառացիորեն այսպես. «Բոլոր թյուրք առաջնորդները միասին են Գազայի խաղաղության համաժողովին՝ Ալիևը, Տոկաևը, Միրզիոևը և Փաշինյանը»:
Եթե թուրքական լրատվամիջոցը Փաշինյանին թյուրք է համարում, զարմանալի չի լինի, եթե մի օր Փաշինյանի «թեթև ձեռքով» Հայաստանը դառնա թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ:
Հիշեցնենք, որ Տոկաևը Փաշինյանին 2025 թվականի նոյեմբերի 21-ին պարգևատրել էր Ղազախստանի բարձրագույն պետական պարգևով, որը սովորաբար հանձնում են թյուրքական պետությունների համար նշանակալից ծառայություններ մատուցած անձանց:
Տոկաևը ասել էր․ «Այս պարգևը կնպաստի ոչ միայն մեր երկկողմ հարաբերությունների, այլև մեր տարածաշրջանի և մեր ավելի լայն տարածաշրջանի հետագա զարգացմանը։ Ես արդեն ասել եմ, թե որքան եմ գնահատում Ձեր անձնական աջակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացում։ Դուք շատ եք հետաքրքրված եղել և շարունակում եք հետաքրքրված լինել մեր տարածաշրջանում երկարաժամկետ կայունության հաստատմամբ»։
Բաց մի թողեք
Հունգարիան արգելափակում է Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի վարկը
Ինչ կապ ունեն Երևանում լայնամասշտաբ ստուգումները Աջափնյակի արյունալի դեպքի հետ
ԱՄՆ զինված ուժերը պատրաստ են հարվածել Իրանին փետրվարի 21-ին․ CBS