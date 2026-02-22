22/02/2026

Կանանց գումարտակի շարքերն է համալրել շարքային Սյուզաննա Տոնոյանը՝ անցնելով 6-ամսյա զինծառայության. Տեսանյութ

Կրակային վարժադաշտում ԶՈՒ Կանանց գումարտակի զինծառայողներն են:

Կրակային պարապմունքներին առաջին անգամ մասնակցում է ձմեռային զորակոչին կամավոր հիմունքներով 6-ամսյա պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչված Սյուզաննա Տոնոյանը:

Սյուզաննան 19 տարեկան է, 1 ամիս առաջ որոշում է կայացրել՝ անցնել զինվորական ծառայության: Այսօր նա ՀՀ բանակի կանանց գումարտակում է:

