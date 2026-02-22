22/02/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանում նախատեսում են նոր հարկեր սահմանել միգրանտների համար

Ռուսաստանի կառավարությունը վերանայել է «Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին» օրենքում և Ֆինանսների նախարարության կողմից պատրաստված Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները, որոնք խստացնում են անվիզա երկրներից միգրանտ աշխատողների տնտեսական պայմանները:

Փաստաթղթերը մշակվել են Վլադիմիր Պուտինի հանձնարարությամբ և կարող են ուժի մեջ մտնել 2027 թվականին, հաղորդում է «Կոմերսանտը»:

Փոփոխություններով ընդլայնվում է արտոնագրի համար անձնական եկամտահարկի ֆիքսված կանխավճար վճարելու պարտավոր օտարերկրացիների շրջանակը: Ցանկում կներառվեն Ռուսաստանի Դաշնությունում ժամանակավորապես և մշտապես բնակվող միգրանտները, որոնք աշխատում են անհատների համար անձնական և կենցաղային կարիքների համար: Եթե արտոնագրի տերը ունի անչափահաս երեխաներ կամ այլ կախյալներ, ապա յուրաքանչյուրի համար կպահանջվի վճարման լրացուցիչ 50%-ը: 18 տարեկան դառնալուց հետո նման երեխաները պարտավոր կլինեն ստանալ արտոնագիր կամ լքել երկիրը, եթե բնակության այլ հիմքեր չկան:

Ամսական հիմնական վճարը կազմում է 1200 ռուբլի՝ բազմապատկած գործակիցներով: Մոսկվայում գումարը հասնում է ամսական 10000 ռուբլու, որը տատանվում է 3400-ից մինչև 27300 ռուբլի՝ ըստ տարածաշրջանների:

Օրինագիծը նախատեսում է Ներքին գործերի նախարարության և Դաշնային հարկային ծառայության միջև տվյալների փոխանակման ընդլայնում:

