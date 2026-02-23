Էպշտեյնը գաղտնի ֆայլեր է թաքցրել ամերիկյան տարբեր պահեստներում․ «The Telegraph»

Ֆինանսիստ Ջեֆֆրի Էպշտեյնը վարձակալել է վեց գաղտնի պահեստներ՝ լուսանկարներն ու համակարգիչները ամերիկյան իշխանություններից թաքցնելու համար, հաղորդել է «The Telegraph»-ը՝ հղում անելով փաստաթղթերի։
Պահեստները ցրված են եղել Միացյալ Նահանգներում
Հետաքննիչները երբեք չեն խուզարկել այս հաստատությունները, ինչը մեծացնում է այն հավանականությունը, որ այնտեղ հայտնաբերվել են նրա գործով նախկինում չուսումնասիրված նյութեր, նշել է թերթը։
Ըստ «The Telegraph»-ի՝ Էպշտեյնը, 2000-ականների կեսերին ստանալով սպասվող խուզարկության մասին տեղեկատվություն, վարձել է մասնավոր հետաքննիչների։ Նրանք համակարգիչները տեղափոխել են մեկ այլ պահեստ և վարձակալել Նյու Յորքում գաղտնի վայր՝ ստանալով տասնյակ հազարավոր դոլարներ այդ ջանքերի համար։
Էպշտեյնի գործընկերները հետագայում քննարկել են համակարգիչներն ու սկավառակները Վիրջինյան կղզիների կղզուց գաղտնի վայրեր տեղափոխելու հարցը։ Այս նյութերը կարող են թվագրվել մինչև 2009 թվականը․ այդ ժամանակ իշխանությունները հրապարակել էին ամերիկացի ֆինանսիստի առաջին էլեկտրոնային նամակները։
Նամակագրությունը ցույց է տվել, որ Էպշտեյնը մի քանի անգամ իրականացրել է համակարգիչներն ու փաստաթղթերը թաքցնելու այս սխեման՝ վարձակալելով պահեստներ և բնակարաններ Նյու Յորքում և Ֆլորիդայում։
Թերթը նշել է, որ դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք Էպշտեյնի մահից հետո մնացած նյութերը ոչնչացվել, տեղափոխվել կամ պահվել են ժառանգների մոտ, թե ոչ։ Թերթը բացատրել է, որ Էպշտեյնը, ըստ երևույթին, հրահանգել է իր գործընկերներին ջնջել համակարգիչներում պահվող տվյալները։
Էպշտեյնը դատապարտվել է 2008 թվականին՝ անչափահասներին մարմնավաճառության դրդելու համար։ Նա կրկին ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում 2019 թվականի ամռանը։ Այնուհետև նրան մեղադրանք է առաջադրվել աղջիկների, այդ թվում՝ 14-ամյա աղջիկների առևտրի և նրանց մարմնավաճառության դրդելու համար։ Նույն թվականի օգոստոսին 66-ամյա Էպշտեյնը ինքնասպան է եղել բանտում՝ դատավարությունից առաջ։
Բաց մի թողեք
«Իրանի խնդրի դիվանագիտական լուծում պետք է գտնել». Կալլաս
Ազատագրվել է 300 կիլոմետր տարածք. նրանց քարտեզների վրա այս հատվածներն իրենք են վերահսկում. Զելենսկի
Իրանը կարող է հրամայել իր պրոքսիներին հարձակվել արտասահմանում ԱՄՆ-ի թիրախների վրա․ NYT