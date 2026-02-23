23/02/2026

Իրանը կարող է հրամայել իր պրոքսիներին հարձակվել արտասահմանում ԱՄՆ-ի թիրախների վրա․ NYT

23/02/2026

ԱՄՆ հետախուզությունը ազդանշաններ է ստանում, որ Իրանը կարող է օգտագործել իր պրոքսիները Եվրոպայում և Մերձավոր Արևելքում ամերիկյան թիրախներին հարվածելու համար, եթե Թրամփը հրամայի Իրանի դեմ լայնածավալ հարվածներ հասցնել, գրել է «The New York Times»-ը՝ հղում անելով արևմտյան հետախուզական գործակալությունների։

Դեռևս որևէ կոնկրետ ծրագիր չի բացահայտվել, սակայն խափանված հաղորդակցությունների մակարդակի աճը վկայում է հարձակումների նախապատրաստման մասին։

Եմենում հուսիթները կարող են վերսկսել Կարմիր ծովում նավերի վրա հարձակումները։

Եվրոպայում «Հեզբոլլահի» քնած բջիջները կամ նույնիսկ «Ալ-Քաիդայի» և դրա հետ կապված տարրերը կարող են ակտիվացվել ամերիկյան բազաներին, դեսպանատներին կամ այլ թիրախներին հարվածելու համար։

Ըստ մասնագետների՝ Իրանն ունակ է «հիբրիդային պատասխանների», այդ թվում՝ տարածաշրջանից դուրս «ահաբեկչական հարձակումների», որոնք կտրուկ կբարձրացնեն ցանկացած ամերիկյան ռազմական գործողության արժեքը։

