«Քաղաքական ռեբրենդինգ» կամ «Ճգնաժամային PR տեխնոլոգիա». ընտրական փուլում ուղղակի պատահականություն չի կարող լինել

Վերլուծաբան Վարդան Բալյանը գրում է․
««Քաղաքական ռեբրենդինգ» կամ «Ճգնաժամային PR տեխնոլոգիա»։ Քաղաքականության մեջ անձնական կյանքի վերաբերյալ նմանատիպ հայտարարությունները ընտրական փուլում ուղղակի պատահականություն չի կարող լինել:
Ի՞նչ են անում.
1. Բացասական էներգիայի «Լիցքաթափում», ինչը տեսանելի է զույգի ֆեյսբուքյան էջերում մեկնաբանությունների տոնայնությունից և բառամթերքից:
2. «Զոհաբերության» և «Միայնակ, տառապյալ առաջնորդի» կերպար: Այս ութ տարիներին զույգն իր ողջ ժամանակն ու էներգիան տալիս էին պետությանը՝ զոհաբերելով անձնական երջանկությունը։ Սա, հատկապես, էմոցիոնալ ընտրողների մոտ առավելապես կարեկցանք է առաջացնելու։
3. Ուշադրության շեղում: Անկասկած է, որ ընտրական քարոզարշավային փուլում կառավարող թիմի գործողությունների գնատականներն ու հանրային արձագանքը փոխվում է, այդ տեսանելի էր, օրինակ, թոշակների բարձրացման որոշման հետ կապված: Իշխանական զույգի «Ցավալի բաժանման»ցնցող նորությունը հիանալի միջոց է հանրային քննարկումների վեկտորը փոխելու համար։ Սա, ի դեպ, բավականին երկար կտևի, կարծում եմ, ամբողջ ընտրական փուլում նաև:
4. Կերպարների «Մաքրում»: Աննա Հակոբյանը թերևս կշարունակի իր ակտիվ գործունեությունը, բայց հիմա քննադատների համար դժվար կլինի այդ ներկայացնել զուտ որպես «առաջին տիկնոջ» ինստիտուտի չարաշահում։ Փաշինյանն իր հերթին ստեղծում է հնարավորություն՝ ազատվելու «ընտանապետության/նեպոտիզմի» մեջ ուղղվող մեղադրանքների մի մասից։
Զույգի ընտանեկան կյանքը քննարկելու կամ մեկնաբանելու նպատակ կամ ցանկություն չունեմ, բայց եթե անգամ սա ուղղակի անհատական հարաբերությունների դաշտում կայացված որոշում լիներ, ուղղակի չէր կարող կայացվել ընտրական տեխնոլոգիայի դաշտից դուրս: Սա մաքուր նախընտրական տեխնոլոգիա է, որն, ի դեպ, իր մեջ բավականին ռիսկեր է պարունակում: Ամեն դեպքում այս ընտրական տեխնոլոգիան կարող է բավականին արդյունավետ աշխատել որպես «զրոյացման» գործիք։
Շատ բան կախված է ընդդիմադիր ուժերի վարքագծից, որոնց խորհուրդ կտամ ուղղակի չմտնել թեմայի քննարկումների մեջ, մեկնաբանել սա որպես բեմադրություն, որպես նիկոլի նավի խորտակման նախանշան կամ որևէ այլ տրամաբանության մեջ: Ցանկացած այլ վարքագծի պարագայում իշխանական ընտրական տեխնոլոգների թիմը առավելագույն օգուտն է քաղելու»:
Աննա Հակոբյանը այսօր, ինչպես հայտնի է, ֆեյսբուքյան իր էջում հայտնել էր՝ իր և Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է, նշել էր, որ լքում է կառավարական առանձնատունն ու տեղափոխվում է վարձով բնակարան ապրելու։
Տեղեկության վերաբերյալ հրապարակումներում մեկնաբանությունները չեն դադարում, որոնցից մի քանիսը ներկայացնում ենք ստորև:
«Օսկար տվեք հիանալի բեմադրության համար»,- նշել է օգտատերերից մեկը:
«Չզարմանաք, որ առաջադրվի վարչապետի թեկնածու»,- նշել է մեկ այլ օգտատեր:
«Հերթական աճպարարությունը»,- նշել է մյուսը:
Հիշեցնենք, որ Աննա Հակոբյանը առավոտյան վաղ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ ասում է․ «Իմ և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամուսնությունն ավարտվել է։ Ես նշել էի քաղաքացիական ամուսնությունը, որովհետև այլ ամունսություն չունենք, այսօր ես լքում եմ կառավարական առանձնատունը»։ Այս հայտարարությունից հետո վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին գրել է․
«Աննայի որոշմանը վերաբերվում եմ հարգանքով։ Վերջին 30 տարում իմ բոլոր դժվարին օրերին նա եղել է իմ կողքին, եղել է իմ ապավենն ու հենարանը։ Վստահ չեմ, թե ես նրա համար եղել եմ այդպիսին։ Թերեւս ավելի շատ դառնություն եմ պատճառել, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում»։
Բաց մի թողեք
Միակ բանը, որ պետք էր քննարկել ու պահանջել, Աննա Հակոբյանի պետական պահպանության ապահովման հարցն է. Աբրահամյան
Ըստ Ալիևի, ի՞նչ է սպասվում «ադրբեջանական մշակութային ինքնավարություններին» Ռուսաստանում
Թեհրանում՝ Հայաստանի տարածաշրջանային սուբյեկտության ամրապնդման մասին