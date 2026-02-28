Գերագույն առաջնորդին հեռացրել են մայրաքաղաքից․ ի՞նչ է կատարվում

Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլահ Ալի Խամենեին այժմ գտնվում է մայրաքաղաք Թեհրանից դուրս անվտանգ վայրում, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով իրանցի պաշտոնյային։
Ավելի վաղ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը հայտարարել էր, որ Իսրայելը կանխարգելիչ հարված է հասցրել Իրանին։
Ըստ իրանական ԶԼՄ-ների, Իրանի մայրաքաղաքում տեղի են ունեցել մի շարք պայթյուններ։
Միևնույն ժամանակ, «Նուր Նյուզ» գործակալությունը, հղում անելով ականատեսներին, հայտնել է հրթիռային հարվածի հետևանքով տեղի ունեցած երկու պայթյունի մասին։
Բաց մի թողեք
Իրանը հարձակվել է Մերձավոր Արևելքի յոթ երկրներում գտնվող` ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա ու փակել է Հորմուզի նեղուցը
Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին ողջ է, սպանվել են Իրանի պաշտպանության նախարարն ու ԻՀՊԿ-ի հրամանատարը
Իրանի հուժկու պատասխանը․ տարաշրջանը ռմբակոծության տակ է