28/02/2026

EU – Armenia

«Սիրեք կյանքը»․ Մարիամ Փաշինյանի հերթական հրապարակումը՝ ծնողների ամուսնալուծության ֆոնին. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 28/02/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանի ավագ դուստրը՝ Մարիամ Փաշինյանը, այսօր ինստագրամի իր էջի story բաժնում լուսանկար է հրապարակել, որով ցուցադրել է, թե ինչ ֆիլմ է դիտում և փոքրիկ գրադարանը։

Լուսանկարից երևում է, որ Մարիամը դիտում է «Love Life»-ը (Սիրեք կյանքը)։

«Գրքերս տան շատ տեսանելի հատվածներում պետք է պահեմ, դրանք պարզապես տունը ջերմությամբ են լցնում»,- լուսանկարին կից գրել է Մարիամ Փաշինյանը։

Հատկանշական,է, որ Մարիամ Փաշինյանը նման հրապարակում անում է հենց այսօր, երբ Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, որ հեռացել է կառավարական առանձնատնից, գնացել է վարձով ապրելու, քանի որ ինքն ու Նիկոլ Փաշինյանը ամուսնալուծվել են։

Gallery Image

Gallery Image

