«Սիրեք կյանքը»․ Մարիամ Փաշինյանի հերթական հրապարակումը՝ ծնողների ամուսնալուծության ֆոնին. Լուսանկարներ

Նիկոլ Փաշինյանի ավագ դուստրը՝ Մարիամ Փաշինյանը, այսօր ինստագրամի իր էջի story բաժնում լուսանկար է հրապարակել, որով ցուցադրել է, թե ինչ ֆիլմ է դիտում և փոքրիկ գրադարանը։
Լուսանկարից երևում է, որ Մարիամը դիտում է «Love Life»-ը (Սիրեք կյանքը)։
«Գրքերս տան շատ տեսանելի հատվածներում պետք է պահեմ, դրանք պարզապես տունը ջերմությամբ են լցնում»,- լուսանկարին կից գրել է Մարիամ Փաշինյանը։
Հատկանշական,է, որ Մարիամ Փաշինյանը նման հրապարակում անում է հենց այսօր, երբ Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, որ հեռացել է կառավարական առանձնատնից, գնացել է վարձով ապրելու, քանի որ ինքն ու Նիկոլ Փաշինյանը ամուսնալուծվել են։
Բաց մի թողեք
Արագած բարձրլեռնային օդերևութաբանական կայանում ձնածածկույթի բարձրությունը հասել է 240սմ-ի․ Ազիզյան․ Լուսանկար
«Սերժս պարտավորեցնում է՝ իրենից հետո պետք է ապրել». կրտսեր սերժանտ Սերժ Մարգարյանն անմահացել է հոկտեմբերի 5-ին Ջրականում, տուն «վերադարձել»… ութ ամիս անց. Լուսանկարներ
Ոչ ոք բարոյական արդարացում չունի պնդելու՝ պահպանել Արցախի տարածքային պատկանելությունն Ադրբեջանին. Լուսանկար