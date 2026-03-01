Թրամփը նախազգուշացրել է Իրանին, որ պատրաստվեն հարվածների նոր ալիքի, կհարվածենք այնպիսի ուժով, որը նախկինում երբեք չեն տեսել

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախազգուշացրել է Իրանին, որ պատրաստվեն հարվածների նոր ալիքի:
«Թեհրանը հենց նոր հայտարարեց, որ այսօր պատրաստվում է շատ ուժգին հարված հասցնել։ Ավելի լավ է՝ նրանք դա չանեն, որովհետև եթե անեն, մենք նրանց կհարվածենք այնպիսի ուժով, որպիսին նախկինում երբեք չի տեսնվել»,- գրել է նա Truth Social սոցիալական ցանցում։
Հիշեցնենք՝ ամերիկյան և իսրայելական հարվածների հետևանքով սպանվել է Իրանի Գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին: ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակումների զոհ են դարձել նաև այաթոլլայի դուստրը, փեսան, թոռը և հարսը։
Մեկնաբանելով այս լուրը՝ Թրամփը հայտարարել է, թե այժմ դիվանագիտական կարգավորման հասնելն ավելի հեշտ կլինի. մինչդեռ Իրանում հայտարարել են հարվածների ուժգին ալիքի մասին:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը արտակարգ նիստ է գումարել` Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ
«Ձեր ցանկալի օգնությունը հասել է»․ Նեթանյահուն Իրանի ժողովրդին ուղղված պարսկերեն ուղերձ է հրապարակել
Իրանը հարվածներ է հասցրել Իրաքյան Քուրդիստանում ամերիկյան «Ալ-Հարիր» ավիաբազային