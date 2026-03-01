Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը զոհվել է, նրա տունը ավերակների է վերածվել․ Տեսանյութ

Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը զոհվել է Թեհրանում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հետևանքով, հաղորդում է իրանական ILNA գործակալությունը:
Իրանի 9 – րդ և 10 – րդ կառավարության ղեկավարը զոհվել է սիոնիստական ռեժիմի և ԱՄՆ-ի կողմից Թեհրանի Նարմակ շրջանի վրա հարձակման հետևանքով։
Պաշտոնական իշխանություններն ու նախկին առաջնորդի գրասենյակը դեռ չեն հաստատել Ահմադինեժադի մահը, ով Իրանի նախագահն էր 2005-2013 թվականներին:
Տեսանյութն՝ այստեղ
