01/03/2026

EU – Armenia

Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը զոհվել է, նրա տունը ավերակների է վերածվել․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Իրանի նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը զոհվել է Թեհրանում ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հարձակման հետևանքով, հաղորդում է իրանական ILNA գործակալությունը:

Իրանի 9 – րդ և 10 – րդ կառավարության ղեկավարը զոհվել է սիոնիստական ռեժիմի և ԱՄՆ-ի կողմից Թեհրանի Նարմակ շրջանի վրա հարձակման հետևանքով։

Պաշտոնական իշխանություններն ու նախկին առաջնորդի գրասենյակը դեռ չեն հաստատել Ահմադինեժադի մահը, ով Իրանի նախագահն էր 2005-2013 թվականներին:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Չորրորդ երկիրը պատերազմ հայտարարեց Իրանին․ լարված իրավիճակ է

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում բարձրացվել է վրեժի կարմիր դրոշը. ջիհադ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը նոր հրթիռային ալիք է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ. Տեսանյութ

01/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Համլետ Collapse»-ը ոչ միայն անձնական, այլ պետական, հասարակական ու բարոյական փլուզում է․ Սուրեն Շահվերդյանի նոր ներկայացման առաջնախաղը․ Լուսանկարներ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորրորդ երկիրը պատերազմ հայտարարեց Իրանին․ լարված իրավիճակ է

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախվել են Արարատ – Երասխ – Սուրենավան երթուղու «Գազել»-ը և «Kia Forte», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում բարձրացվել է վրեժի կարմիր դրոշը. ջիհադ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ

01/03/2026 infomitk@gmail.com