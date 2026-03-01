Խամենեին՝ պատմության ամենաչար մարդկանցից մեկը, մահացել է. Թրամփ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի սպանության լուրը։
Այս մասին նա գրել է Truth Social-ում։
«Խամենեին՝ պատմության ամենաչար մարդկանցից մեկը, մահացել է։ Սա արդարադատություն է ոչ միայն Իրանի ժողովրդի, այլև բոլոր մեծ ամերիկացիների և աշխարհի տարբեր երկրներից եկած այն մարդկանց համար, ովքեր սպանվել կամ խեղվել են Խամենեիի և նրա արյունարբու ավազակախմբի կողմից։
Նա չկարողացավ խուսափել մեր հետախուզությունից և բարձրակարգ հետևողական համակարգերից, և Իսրայելի հետ սերտ համագործակցելով՝ նա կամ նրա հետ սպանված մյուս առաջնորդները ոչինչ չէին կարող անել։ Սա իրանական ժողովրդի համար ամենամեծ հնարավորությունն է՝ վերադարձնելու իրենց երկիրը։
Մենք լսում ենք, որ նրանց ԻՀՊԿ-ի, զինվորականների և այլ անվտանգության ու ոստիկանական ուժերի շատ անդամներ այլևս չեն ցանկանում կռվել և մեզանից անձեռնմխելիություն են ակնկալում։ Ինչպես ասացի երեկ երեկոյան, hիմա նրանք կարող են անձեռնմխելիություն ունենալ, հետո միայն մահ կստանան։ Հուսով եմ, որ ԻՀՊԿ-ն և ոստիկանությունը խաղաղ կերպով կմիավորվեն Իրանի հայրենասերների հետ և կաշխատեն միասին որպես մեկ միավոր՝ երկիրը վերադարձնելու այն մեծությանը, որին արժանի է։
Այդ գործընթացը շուտով պետք է սկսվի, քանի որ ոչ միայն Խամենեիի մահը, այլև երկիրն ընդամենը մեկ օրում խիստ ավերվել և նույնիսկ ոչնչացվել է։ Սակայն ծանր և կետային ռմբակոծությունները կշարունակվեն՝ անխափան ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կամ այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է Մերձավոր Արևելքում և, անշուշտ, ամբողջ աշխարհում խաղաղություն հաստատելու մեր նպատակին հասնելու համար»։
