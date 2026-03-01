01/03/2026

EU – Armenia

Խամենիի հետ զոհվել են նաև նրա դուստրը, թոռը․ համազգային և ընտանեկան սուգ

Շաբաթ օրը Իրանի վրա ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համատեղ հարվածների հետևանքով զոհվել են մի քանի բարձրաստիճան իրանցի պաշտոնյաներ։

Նրանց թվում են՝ Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին, որը սպանվել է շաբաթ առավոտյան իր նստավայրում, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Աբդոլրահիմ Մուսավին, որի մահը կիրակի օրը հաստատել է իրանական հեռուստատեսությունը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) գլխավոր հրամանատար Մոհամմադ Փաքփուրը և Գերագույն գլխավոր հրամանատարի խորհրդական և Պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին։

Իրանական պետական ​​լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ հարվածի պահին ռազմական ղեկավարները մասնակցում էին Պաշտպանության խորհրդի նիստին։

Իրանական պետական ​​լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ հարձակման հետևանքով զոհվել են նաև Խամենեիի դուստրը, փեսան և թոռը։ Ընդհանուր առմամբ, հարվածների հետևանքով զոհվել է մոտ 40 իրանցի պաշտոնյա։

Հիշեցնենք, որ Իրանը հայտարարել է 40-օրյա սուգ։

