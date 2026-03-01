01/03/2026

EU – Armenia

Հաղթանակ թաղամասում միջադեպի հետևանքով տղամարդը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել է «Աստղիկ» ԲԿ

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Այսօր՝ մարտի 1-ին, հերթական միջադեպն է տեղի ունեցել Երևանում, ինչի հետևանաքով ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի։ 

Ժամը 01։30-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Երևանի քրեական վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ մի քաղաքացի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է «Աստղիկ» բժշկական կնետրոն։Հիվանդանոց են մեկնել քրեական ոստիկանները՝ Երևանի քրեական վարչության պետ Հայկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։Տեղում բժիշկները ոստիկաններին հայտնել են, որ վիրավորը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, գտնվում է վիրահատարանում և ի վիճակի չէ կատարվածի մասին բացատրություն տալու։

Մինչ բժիշկները պայքարում էին վիրավորի կյանքի համար քրեական ոստիկանները օպերատիվ տեղեկություններով պարզում են, որ նա հիվանդանոց է տեղափոխվել Հաղթանակ թաղամասից, ժողովրդին հայտնի «Չորրորդ գյուղ»-ի 1-ին փողոցից անհայտ անձի կողմից դանակի մի քանի հարվածներ ստանալու հետևանքով։

Դեպքի մասին քրեական ոստիկանները տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Մալաթիա-Սեբաստիա վրաչական շրջանի քննչական բաժին, որտեղից ժամանել է քննչական խումբը՝ օրվա պատասխանատու հերթապահ քննիչի գլխավորությամբ։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են դեպքի հանգամանքները։ Գ․Շամշյանի տեղեկություններով վիրավորը Երևանի բնակիչ 39-ամյա Ավագ Գոգչյանն է, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել կրծքավանդակի և որովայնի մասերում կտրած-ծակած վերքերով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վիճաբանություն և ծեծկռտուք՝ Արարատի մարզում․ գյուղերից մեկում ոչ սթափ ամուսինը մի քանի անգամ հարվածներ է հասցրել կնոջը

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ահազանգին օպերատիվ արձագանք է եղել․ ինչ է կատարվել Սևանավանքում զբոսաշրջային խմբի և զբոսավարի հետ

28/02/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնաբերե՞լ են ընտանիքից գումար գողացած և «ձյունանուշիկի» հետ մեկնած տղամարդուն

26/02/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Համլետ Collapse»-ը ոչ միայն անձնական, այլ պետական, հասարակական ու բարոյական փլուզում է․ Սուրեն Շահվերդյանի նոր ներկայացման առաջնախաղը․ Լուսանկարներ

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չորրորդ երկիրը պատերազմ հայտարարեց Իրանին․ լարված իրավիճակ է

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բախվել են Արարատ – Երասխ – Սուրենավան երթուղու «Գազել»-ը և «Kia Forte», վիրավnրներ կան․ Լուսանկար

01/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում բարձրացվել է վրեժի կարմիր դրոշը. ջիհադ է հայտարարել Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի դեմ

01/03/2026 infomitk@gmail.com