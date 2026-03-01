01/03/2026

EU – Armenia

Հրատապ․ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հանդես է գալիս ազգին ուղղված ուղերձով․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 01/03/2026 1 min read

Իրանի զինված ուժերը հզորությամբ գործում են և կգործեն՝ ոչնչացնելու թշնամու բազաները և, ինչպես միշտ, հիասթափեցնելու թշնամիներին, այս մասին ասել է Իրանի նախագահ Փեզեշքիանը՝ դիմելով ժողովրդին։

« Աղոթեք, որ Աստված մեզ չամաչեցնի մեր երկրի բոլոր սիրելիների առաջ, և մենք կարողանանք լինել իրավունքի և արդարության ուղու ճիշտ հետևորդներ։

Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի մահը, որը նահատակություն է երկար տարիների պայքարից, ջանքերից, զոհաբերությունից, արթնությունից և բռնակալների դեմ պատերազմից հետո, թող Աստված հանգստացնի այս մեծ մարդու հոգին և նրա հետևորդներին պահի կայուն և հպարտ։ Մուսուլմանների հաղթանակի հույսով անհավատների նկատմամբ»։

Տեսանյութն՝ այստեղ

