Հրատապ․ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հանդես է գալիս ազգին ուղղված ուղերձով․ Տեսանյութ

Իրանի զինված ուժերը հզորությամբ գործում են և կգործեն՝ ոչնչացնելու թշնամու բազաները և, ինչպես միշտ, հիասթափեցնելու թշնամիներին, այս մասին ասել է Իրանի նախագահ Փեզեշքիանը՝ դիմելով ժողովրդին։
« Աղոթեք, որ Աստված մեզ չամաչեցնի մեր երկրի բոլոր սիրելիների առաջ, և մենք կարողանանք լինել իրավունքի և արդարության ուղու ճիշտ հետևորդներ։
Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի մահը, որը նահատակություն է երկար տարիների պայքարից, ջանքերից, զոհաբերությունից, արթնությունից և բռնակալների դեմ պատերազմից հետո, թող Աստված հանգստացնի այս մեծ մարդու հոգին և նրա հետևորդներին պահի կայուն և հպարտ։ Մուսուլմանների հաղթանակի հույսով անհավատների նկատմամբ»։
Տեսանյութն՝ այստեղ
