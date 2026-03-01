01/03/2026

Չորրորդ երկիրը պատերազմ հայտարարեց Իրանին․ լարված իրավիճակ է

Կանադան միացել է Իրանի դեմ գործողությանը։

«Կանադան աջակցում է ԱՄՆ-ի գործողություններին, որոնք ուղղված են Իրանի կողմից միջուկային զենքի ձեռքբերումը կանխելուն և նրա ռեժիմի կողմից միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը հետագա սպառնալիքի կանխմանը», – ասել է Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին։

ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթը և ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեի նախագահ, գեներալ Դեն Քեյնը Ֆլորիդայի Մար-ա-Լագոյից, որտեղ ներկայումս գտնվում է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հետևում են Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի օդային հարվածների արշավին, Reuters-ին հայտնել է իրավիճակին ծանոթ աղբյուրը։

Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Սաուդյան Արաբիան միանում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի՝ Իրանի դեմ համատեղ ռազմական գործողությանը։

