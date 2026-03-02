Թուրքիա – Իրան սահմանի անցակետերում ուղևորափոխադրումները դադարեցվել են

Թուրքիա-Իրան սահմանի բոլոր երեք անցակետերում ուղևորափոխադրումները դադարեցվել են, հայտարարել է Թուրքիայի առևտրի նախարար Օմեր Բոլաթը։
Նախարարի խոսքով՝ որոշումը կայացվել է տարածաշրջանում իրավիճակի սրման և անվտանգության ուժեղացված միջոցառումների ֆոնին։
Երկրի իշխանությունները ուժեղացնում են սահմանային վերահսկողությունը և լրացուցիչ միջոցներ են ձեռնարկում հնարավոր սպառնալիքները կանխելու համար։
