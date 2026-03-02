Իրանը կարող է չմասնակցի ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնությանը․ Որ երկիրն է փոխարինելու այդ դեպքում

Աշխարհի ֆուտբոլի առաջնության մասնակիցների շարքում կարող են լինել փոփոխություններ։ Իրանում իրավիճակի կտրուկ սրացման հետեւանքով, որը եղել է ամերիկա-իսրայելական՝ Իսլամական Հանրապետության դեմ հարձակման հետեւանքով, Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը կարող է չմասնակցի Միացյալ Նահանգներում կայանալիք Աշխարհի խաղերին։
Փետրվարի 28-ին Իրանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար Մեհդի Թաջը հայտարարել էր, որ քիչ հավանական է, որ Իրանը մասնակցի Միացյալ Նահանգներում կայանալիք Աշխարհի խաղերի հանդիպումներին։
Թեեւ պաշտոնական որոշում այս առնչությամբ՝ դեռեւս չկա։ Այժմ էլ, երբ իրադարձությունները նման սրընթաց կերպով են զարգանում, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ կլինի եւ ըստ այդմ՝ կանխատեսումներ անել։
Սակայն ՖԻՖԱ-ն, թերեւս արդեն այսօրվանից պետք է պատրաստվի, որ կարող է եւ Իրանը չմասնակցի Մունդիալին եւ ըստ գործող ռեգլամենտի, իրականացնի փոփոխություններ։
Իսկ որպես փոխարինողներ կարող են լինել Իրաքը, Ռուսաստանը, ԱՄԷ-ն կամ այլ թիմ։
Բաց մի թողեք
Երեկ սպшնված Խամենեիի թոռնուհին ընդամենը 14 ամսական էր. Լուսանկար
Իրանը փակե՞լ է իր բոլոր սահմանները՝ այդ թվում նաև դեպի Հայաստան
Մարտի 2-ի աստղագուշակ․ Օրը ուսման մեջ հաջողություններ է խոստանում