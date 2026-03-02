02/03/2026

EU – Armenia

Իրանը հարվածել է Քուվեյթում ԱՄՆ դեսպանատանն ու ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի կործանիչին

infomitk@gmail.com 02/03/2026 1 min read

Իրանի զինված ուժերը Քուվեյթի երկնքում խոցել են ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի կործանիչ, հաղորդում է իրանական «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը։

Ըստ գործակալության հրապարակած տեղեկատվության՝ անձնակազմը չի տուժել, օդաչուներին հաջողվել է դուրս նետվել։

Քուվեյթի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են ողջ մնացած օդաչուին։

Քուվեյթում՝ ԱՄՆ դեսպանատան վրա, հարձակում է տեղի ունեցել։

Այս մասին հաղորդել է Tasnim գործակալությունը:

«Քուվեյթում՝ ԱՄՆ դեսպանատան շենքի վրա, հարձակման պահը լուսանկարվել է, որին հաջորդել է ծխի ամպերի հայտնվելը»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը հարվածել է Նեթանյահուի գրասենյակին, նա է հրամաններ տալիս Թրամփին. Ջեֆրի Սաքս

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատապարտում ենք հարձակումներն Իրանի վրա․ Էրդողան

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերջերս ԻՀՊԿ-ի գլխավոր հրամանատար նշանակված գեներալն է սպանվել, զոhվել է առնվազն 555 մարդ. Լուսանկար

02/03/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում Իրանի դեսպանը հրատապ մամուլի ասուլիս է տալիս. Ուղիղ․ Տեսանյութ

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը հարվածել է Նեթանյահուի գրասենյակին, նա է հրամաններ տալիս Թրամփին. Ջեֆրի Սաքս

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատապարտում ենք հարձակումներն Իրանի վրա․ Էրդողան

02/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին արդյոք ՀՀ բանակը բերված է բարձր պատրաստվածության աստիճանի

02/03/2026 infomitk@gmail.com