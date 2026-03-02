Իրանը հարվածել է Քուվեյթում ԱՄՆ դեսպանատանն ու ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի կործանիչին

Իրանի զինված ուժերը Քուվեյթի երկնքում խոցել են ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի կործանիչ, հաղորդում է իրանական «Թասնիմ» լրատվական գործակալությունը։
Ըստ գործակալության հրապարակած տեղեկատվության՝ անձնակազմը չի տուժել, օդաչուներին հաջողվել է դուրս նետվել։
Քուվեյթի անվտանգության ուժերը ձերբակալել են ողջ մնացած օդաչուին։
Քուվեյթում՝ ԱՄՆ դեսպանատան վրա, հարձակում է տեղի ունեցել։
Այս մասին հաղորդել է Tasnim գործակալությունը:
«Քուվեյթում՝ ԱՄՆ դեսպանատան շենքի վրա, հարձակման պահը լուսանկարվել է, որին հաջորդել է ծխի ամպերի հայտնվելը»,- նշվում է հաղորդագրության մեջ։
