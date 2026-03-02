02/03/2026

EU – Armenia

Ուկրաինական ԱԹՍ-ները հարվածել են Նովոռոսիյսկ նավահանգստային քաղաքի Շեշխարիս նավթային տերմինալին

Մարտի 2-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերը անօդաչու թռչող սարքերով հարձակում են սկսել Նովոռոսիյսկի վրա, հայտնել է Կրասնոդարի երկրամասի աշխատանքային խումբը:

Աշխատանքային խմբի տվյալներով՝ խփված անօդաչու թռչող սարքերի բեկորներից վնասվել են վեց բնակելի շենք և հինգ մասնավոր տուն: Մասնավոր տներից մեկում վիրավորվել է երեք մարդ՝ երկու կին և մեկ տղամարդ: Նրանք հոսպիտալացվել են:

Աշխատանքային խումբը չի նշել հարձակման այլ հետևանքների մասին:

Astra-ի կողմից ականատեսների լուսանկարների և տեսանյութերի վերլուծության համաձայն՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը թիրախավորել են Նովոռոսիյսկ նավահանգստի Շեսխարիս նավթաբեռնման տերմինալը: Հարձակումից հետո օբյեկտի մոտ հրդեհ է բռնկվել։

Շեսխարիսը Ռուսաստանի հարավում նավթի և նավթամթերքի խոշորագույն փոխադրման համալիրներից մեկն է և ունի ռազմավարական նշանակություն:

Այն կարևոր դեր է խաղում Նովոռոսիյսկի ծովային նավահանգստի և երկրի հարավում գտնվող ամբողջ արտահանման ենթակառուցվածքների գործունեության մեջ: Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նախկինում հայտարարել էր, որ նավթային տերմինալն օգտագործվել է Ուկրաինայում մարտական գործողություններ իրականացնող ռուսական զինված ուժերին աջակցելու համար:

Անօդաչու թռչող սարքերը նախկինում հարձակվել են տերմինալի վրա 2025 թվականի նոյեմբերին՝ վնասելով նավթի պահեստը, ինչպես նաև «Չեռնոմորտրանսնեֆտ» նավամատույցը և NUTEP կոնտեյներային տերմինալը։

