02/03/2026

EU – Armenia

Պարսից ծոցի երկրները կոչ են անում Իրանին դադարեցնել հարձակումները

02/03/2026

Պարսից ծոցի երկրները ընդգծել են Իրանի կողմից հարձակումները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը՝ համաշխարհային էներգետիկ շուկաների կայունությունն ապահովելու համար։

Այս մասին ասվում է Արաբական միապետությունների խորհրդի հայտարարության մեջ։

«Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը ընդգծում է Իրանի կողմից հարձակումների անհապաղ դադարեցման անհրաժեշտությունը և վերահաստատում տարածաշրջանում ծովային նավարկության և օդային տրանսպորտի անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև մատակարարման շղթաների պաշտպանության և համաշխարհային էներգետիկ շուկաների կայունության պահպանման կարևորությունը»,- ասվում է հայտարարության մեջ։

