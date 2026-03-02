Պարսից ծոցի երկրները կոչ են անում Իրանին դադարեցնել հարձակումները

Պարսից ծոցի երկրները ընդգծել են Իրանի կողմից հարձակումները անհապաղ դադարեցնելու անհրաժեշտությունը՝ համաշխարհային էներգետիկ շուկաների կայունությունն ապահովելու համար։
Այս մասին ասվում է Արաբական միապետությունների խորհրդի հայտարարության մեջ։
«Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը ընդգծում է Իրանի կողմից հարձակումների անհապաղ դադարեցման անհրաժեշտությունը և վերահաստատում տարածաշրջանում ծովային նավարկության և օդային տրանսպորտի անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև մատակարարման շղթաների պաշտպանության և համաշխարհային էներգետիկ շուկաների կայունության պահպանման կարևորությունը»,- ասվում է հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Ինչու է ձախ կենտրոնամետները հաջողության հասնում Կոսովոյում. Լուսանկար
Թուրքիա – Իրան սահմանի անցակետերում ուղևորափոխադրումները դադարեցվել են
Հրապարակվել են նահատակված Խամենեիի նստավայրի լուսանկարները