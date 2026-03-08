Կանայք հսկայական մասնակցություն ունեն երկրի կառավարման գործում՝ ներգրավված նախկինում չլսված ծավալով. Փաշինյան

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սոցցանցերի իր էջերում շնորհավորական գրառում է կատարել Մարտի 8-ի առիթով՝ հրապարակելով ավանդական դարձած առավոտյան տեսանյութը:
«Սիրելի կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր, բարի Մարտի 8-ի առավոտ։
Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ»,- գրել է վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Կանանց միջազգային օրվա առիթով:
Ուղերձում ասվում է.
«Սիրելի՛ կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր,
շնորհավորում եմ բոլորիդ Կանանց միջազգային օրվա՝ Մարտի 8-ի առիթով։
2018 թվականի Ժողովրդական, ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունից հետո մենք խոսում էինք մեր երկրում կանանց դերի մեծացման, հանրային կյանքում նրանց մասնակցության ընդլայնման մասին։
Այսօր դա իրողություն է։ Կանայք հսկայական մասնակցություն ունեն մեր երկրի կառավարման գործում. ներգրավված են քաղաքական և տնտեսական կյանքում՝ նախկինում չտեսնված ծավալով:
Ներքին գործերի նախարարություն, Արտաքին հետախուզության ծառայություն, Դատախազություն, Քրեակատարողական ծառայություն․ այս գերատեսչություններն այսօր կանայք են ղեկավարում, մի բան, որը ոչ միայն առաջին անգամ է մեր պատմության մեջ, այլև անհնարինի ժանրից կլիներ մեր նախահեղափոխական մտածողության մոդելներում։
Կառավարությունում այսօր կանայք ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, օրենսդիր մարմնում ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, դատաիրավական մարմիններում ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, զինվորական ծառայության մեջ ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, ոստիկանությունում ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, տնտեսական, քաղաքական, հանրային կյանքում ներկայացված են ավելի, քան երբևէ, և սա նաև մեր «300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ» ծրագրի շնորհիվ, որը ոչ միայն երեխաներին ավելի լավ կրթություն ստանալու հնարավորություն է տալիս, այլև նրանց մայրիկներին հնարավորություն է տալիս աշխատել։
Սրան գումարվում է մինչև երկու տարեկան երեխաների խնամքի համար մայրերին տրվող նպաստի համակարգը․ Հեղափոխությունից հետո մենք ավելացրեցինք նպաստի չափերը և որոշակի բանաձևերով ծրագրի շահառու դարձրեցինք բոլոր մայրերին։
Սիրելի՛ ժողովուրդ, սիրելի՛ քաղաքացիներ,
Այսօր մեր երկիրը բոլորիդ աչքի առաջ հաջողություններ է գրանցում, և դա կապված է նաև մեր հանրային, պետական, տնտեսական կյանքում կանանց ներգրավվածության մեծացող աստիճանի հետ։ Կանայք հիմնականում չեն տրվում քրեական ենթամշակույթի ազդեցությանը, որի քայքայող նշանակությունը մեզանում գիտակցված չէ խորությամբ։ Այդ երևույթի քայքայիչ ազդեցությունն է, որ խոչընդոտում է մեր տղաների առավել կրթամետ լինելուն, ինչը լրջագույն խնդիր է մեր իրականության մեջ։ Մյուս կողմից ուրախություն եմ ապրում՝ տեսնելով, թե մեր աղջիկները որքան կենտրոնացած են կրթության վրա, ինչը մեծացնում և մեծացնելու է նրանց մրցունակությունն աշխատանքի և կարիերայի մեջ։
Կրթության նկատմամբ աղջիկների այս ուրախալի ձգտումը կապված է նաև մի ցավալի փաստի հետ․ քրեական ենթամշակույթի ազդեցությամբ ոմանք մտածում են, թե կին լինելն ինքնին թերություն է, իսկ տղամարդ լինելն ինքնին առավելություն (այս մտածողությունն արգելակում է տղաների կրթական ձգտումները)։
Այս պայմաններում մեր աղջիկները մի կողմից մեկնարկային անհավասար պայմաններում են, մյուս կողմից ապացուցելու բան ունեն, և ապացուցում են, թե որքա՜ն տաղանդավոր են, որքա՜ն ուժեղ, որքա՜ն կամային, և այս ընթացքում ոչ միայն պահպանում և խնամում են իրենց գեղեցկությունը, այլև դառնում են ավելի ու ավելի գեղեցիկ, որովհետև սեփական ուժերի վրա վստահ կինն ինքնին գեղեցիկ է։
Այս ամենի համատեքստում, իհարկե, կա մի խնդիր, որը պետք է ռազմավարական մտորումների տեղիք տա։ Որքան շատ է հանրային, քաղաքական, տնտեսական կյանքում ներգրավված կինը, այնքան պակաս է հակված երեխա ունենալու, և սա մեծագույն խնդիր է մեր երկրի համար։
Մենք պետք է կարողանանք այնպիսի երկիր կառուցել, որտեղ առնվազն երեք երեխա ունենալը սովորական լինի յուրաքանչյուր կնոջ համար, բայց և չնշանակի պասիվացում, մեկուսացում հանրային, տնտեսական կյանքից։
Մենք հիմա նման երկիր ենք կառուցում․ մանկապարտեզների կառուցման մեր ծրագիրը, որը կշարունակվի նաև 2026–2031 թվականներին, մսուրային ծառայությունը լայնորեն հասանելի կդարձնի ողջ հանրապետությունում։
Սիրելի՛ կանայք, մայրեր, քույրեր, դուստրեր,
շնորհավորում եմ բոլորիդ Կանանց միջազգային օրվա առիթով։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առջև»։
