Նոր հարցման արդյունքներ՝ հունիսյան ԱԺ ընտրություններից առաջ․ Սանդղակներ

Փետրվարի 12-ից առաջ եւ հետո անցկացված վերջին հարցման տվյալները ցույց են տալիս, որ Սամվել Կարապետյանը համարվում է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում փոխարինելու առաջատար թեկնածուն։
Empirica հետազոտական և խորհրդատվական ընկերության անցկացրած հարցման համաձայն՝ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մեկնարկից հետո, երբ մարդկանց հարցրել են, թե այս երկու թեկնածուներից ով պետք է լինի հաջորդ վարչապետը, համապետական մակարդակով հարցվածների 35%-ը ընտրել է Սամվել Կարապետյանին, իսկ 34%-ը՝ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ Երևանում արդյունքներն ավելի ընդգծված են․ այստեղ հարցվածների 49%-ը ընտրել է Սամվել Կարապետյանին, իսկ միայն 24%-ը՝ Նիկոլ Փաշինյանին։
1-ին գրաֆիկ
Վարչապետի թեկնածուների համեմատությունում Սամվել Կարապետյանը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ 18%-ով առավելություն ունի 18–29 տարեկան երիտասարդների շրջանում, 4%-ով ՝ 30–49 տարեկանների շրջանում, մինչդեռ Նիկոլ Փաշինյանն առաջատար է միայն 50-ից բարձր ընտրողների խմբում։ Տղամարդկանց շրջանում նրանց աջակցությունը հավասար է, իսկ կանանց շրջանում Սամվել Կարապետյանը առաջ է 2%-ով։
2-րդ գրաֆիկ
Վարչապետի պաշտոնին համապատասխանության վերաբերյալ տվյալները արտացոլվում են նաև խորհրդարանական քվեարկության պատկերում, որտեղ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը ստանում է ընդամենը 28%, մինչդեռ ընդդիմադիր ուժերը միասին ունեն 47%։ Այս արդյունքներով Սամվել Կարապետյանը համարվում է վարչապետ դառնալու առաջատար թեկնածուն՝ որպես ընդդիմության առաջատար կուսակցության նախագահ:
3-րդ գրաֆիկ
Նիկոլ Փաշինյանը կայուն կերպով կորցրել և կորցնում է ընտրողների աջակցությունը։ Հանրային վստահության անկմանը նպաստել են խոստումների չիրականացումը, անվտանգային խնդիրների նկատմամբ անլուրջ վերաբերմունքը, խմելու ջրի մատակարարման հետ կապված խնդիրները, գների աճը եւ պատերազմի սպառնալիքի խորացումը։ Հիասթափված ընտրողների մեծ մասը ապավինել է Սամվել Կարապետյանի գլխավորած նոր կուսակցությանը։ Կուսակցության աջակցությունը վերջին ամիսներին զգալիորեն աճել է․ այն 2025 թվականի նոյեմբերից մինչև 2026 թվականի հունվարն աճել է՝ 4%-ից հասնելով 13%-ի։ «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության մեկնարկը լրացուցիչ զգալի խթան է տվել այդ աճին, և քվեարկության մտադրության ցուցանիշը հասել է 24%-ի։
4-րդ գրաֆիկ
Երևանում «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության աջակցությունն էլ ավելի բարձր է՝ գրեթե կրկնակի գերազանցելով «Քաղաքացիական պայմանագրին»։ Եթե խորհրդարանական ընտրությունները կայանային հիմա, ապա Երևանում ընտրողների 35%-ը կքվեարկեր «Ուժեղ Հայաստանի» օգտին, մինչդեռ «Քաղաքացիական պայմանագիրը» կստանար միայն 17%։ «Հայաստան» դաշինքը կհավաքեր 11%, իսկ մնացած ընդդիմադիր ուժերը՝ 16%։ Բացի այդ, քանի որ չկողմորոշված ընտրողների բաժինը կազմում է ընդամենը 8%, այլևս բավարար թվով ընտրողներ չեն մնացել, որոնց Նիկոլ Փաշինյանն ու «Քաղաքացիական պայմանագիրը» կարող են իրենց կողմ գրավել։ Սա նշանակում է, որ Երևանում Փաշինյանն արդեն պարտվել է ընտրությունները։
5-րդ գրաֆիկան
Մարդիկ կորցնում են վստահությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ թե՛ Երևանում, թե՛ ամբողջ Հայաստանում։ Երեւանում միայն 24%-ն է գոհ վարչապետի պաշտոնում նրա կատարած աշխատանքից, մինչդեռ 75%-ը դժգոհ է։ Համապետական մակարդակով եւս իրավիճակը Փաշինյանի համար բարենպաստ չէ․ 37%-ը գոհ է նրա աշխատանքից, իսկ 61%-ը՝ դժգոհ։
6-րդ գրաֆիկան
Մարդիկ կորցնում են վստահությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, քանի որ վախենում են պատերազմի վերսկսումից եւ կարծում են, որ նրա հաստատած խաղաղությունը միայն ժամանակավոր է։ Նրանք գիտակցում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի նման թույլ վարչապետի պայմաններում խաղաղությունը պարզապես երազանք է, եւ պատերազմը կարող է ցանկացած պահի նորից սկսվել, ինչպես դա եղավ 2020 թվականին՝ նրա կառավարման ընթացքում։ Երևանում հարցվածների 64%-ը նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման հնարավորությունից «շատ անհանգստացած» է, եւս 24%-ը՝ «որոշ չափով անհանգստացած»։ Միայն 11%-ն է նշել, որ «այնքան էլ անհանգստացած չէ» կամ «ընդհանրապես անհանգստացած չէ»։ Համապետական մակարդակով եւս պատերազմի վախը շատ բարձր է․ 53%-ը «շատ անհանգստացած» է, 32%-ը՝ «որոշ չափով անհանգստացած», եւ միայն 14%-ն է «այնքան էլ անհանգստացած չէ» կամ «ընդհանրապես անհանգստացած չէ»։
7-րդ գրաֆիկ
Բաց մի թողեք
Շղթայական ավտովթար․ կան վիրավորներ. Լուսանկար
Վախ «դևերից». «Baku TV»-ի նոր անդրադարձը «Գեղարդ» գիտավերլուծական հիմնադրամին
«Այս ծանր օրերում ինձ ուժ տվողը թոռնիկներս դարձան». կրտսեր սերժանտ Սամվել Մելքումյանը վիրավորվել է սեպտեմբերի 30-ին Ջրականում, անմահացել՝ հիվանդանոցում՝ 2,5 ամսվա պայքարից հետո. Լուսանկարներ