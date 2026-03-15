15/03/2026

Մարտի երկրորդ կեսն էլ կլինի ձնառատ. եղանակը՝ մարտի 16-ից 19-ը

infomitk@gmail.com 15/03/2026

Միջերկրական ծովի շրջաններից ցիկլոնի ներթափանցմամբ պայմանավորված՝ մարտի 16-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտիներում՝ ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտիներում՝ ձնախառն անձրևի և անձրևի տեսքով։

Մարտի 16-ին Շիրակում, Լոռիում, Տավուշի բարձրադիր գոտիներում, Արագածոտնի, Կոտայքի, Վայոց ձորի, Սյունիքի լեռնային գոտիներում, Գեղարքունիքում կտեղա ձյուն, առանձին հատվածներում ձյան տեղումները կլինեն զգալի՝ ուղեկցվելով բքով և ցածր հորիզոնական տեսանելիությամբ, ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց։

Հանրապետության տարածքում`

Մարտի 16-ին, 17-ի գիշերը, 20-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, լեռնային գոտիներում՝ ձյան, նախալեռնային և հովտային գոտիներում՝ ձնախառն անձրևի և անձրևի տեսքով։ Մարտի 16-ին առանձին հատվածներում տեղումները կլինեն զգալի։ Լեռնային շրջաններում սպասվում է նաև բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն, ավտոճանապարհներին՝ մերկասառույց։ Մարտի 17-ի ցերեկը, 18-19-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Քամին` հյուսիսարևելյան` 2-5 մ/վ։

Օդի ջերմաստիճանը մարտի 16-19-ը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 5-8 աստիճանով։

Երևան քաղաքում`

Մարտի 16-ին, 17-ի գիշերը, 20-ին սպասվում է անձրև։ Մարտի 17-ի ցերեկը, 18-19-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։

Մարտի 16-ի աստղագուշակ․ Աշխատեք խուսափել ավելորդ սթրեսից

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ըմբիշ Արամայիս Հարությունյանը՝ Եվրոպայի Մ-23 չեմպիոն, Տերտերյանը՝ փոխչեմպիոն, Խաչատրյանը՝ բրոնզե մեդալակիր. Լուսանկար

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծնվել է հերոս Վահե Ասատրյանի քույրը. Էլենը և մեր մյուս բալիկները կյանքի շարունակության խորհրդանիշն են․ Լուսանկարներ

15/03/2026 infomitk@gmail.com

Մարտի 16-ի աստղագուշակ․ Աշխատեք խուսափել ավելորդ սթրեսից

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի դեմ նախորդ և ներկայիս պատերազմների պատճառով Իրանում տեղի է ունեցել հսկայական փոփոխություն

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարտի երկրորդ կեսն էլ կլինի ձնառատ. եղանակը՝ մարտի 16-ից 19-ը

15/03/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկ հարց․ Ընտրում եմ թոռներիս հետ այցելության այնպիսի վայրեր, որոնց մասին կարող եմ նրանց անհայտ պատմական դրվագներ ներկայացնել

15/03/2026 infomitk@gmail.com