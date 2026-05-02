Թրամփը հայտարարում է, որ ԱՄՆ-ի կողմից ԵՄ մեքենաների վրա սահմանված մաքսատուրքերը կբարձրացնի մինչև 25%՝ մեղադրելով ԵՄ-ին գործարքը չկատարելու մեջ։
Թրամփը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարվա հուլիսին համաձայնության եկան առևտրային համաձայնագրի շուրջ, որը սահմանում էր 15% մաքսատուրք ապրանքների մեծ մասի համար։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը հայտարարեց, որ հաջորդ շաբաթ Եվրամիությունից մեքենաների և բեռնատարների վրա սահմանված մաքսատուրքերը կբարձրացնի մինչև 25%, մի քայլ, որը կարող է ավելի ցնցել Իրանի պատերազմից արդեն իսկ ցնցված համաշխարհային տնտեսությունը։
Թրամփը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ նշել է, որ ԵՄ-ն «չի կատարում մեր լիովին համաձայնեցված առևտրային համաձայնագիրը»։
Նա չի նշել նախատեսված բարձրացման լրացուցիչ պատճառներ, սակայն հայտարարությունը կատարվել է Սպիտակ տան և ԵՄ-ի միջև հարաբերությունների համար հատկապես լարված ժամանակաշրջանում։
Հինգշաբթի օրը Թրամփը կրկին քննադատեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցին՝ նրան կոչ անելով կենտրոնանալ Ուկրաինայի պատերազմը դադարեցնելու վրա՝ Իրանի գործերին «միջամտելու» փոխարեն։
Գերմանիան, հավանաբար, ծանր հարված կստանա մեքենաների և պահեստամասերի վրա սահմանված կտրուկ մաքսատուրքից, քանի որ այն պատասխանատու է ԵՄ ավտոմեքենաների արտահանման զգալի մասի համար։
Նա նաև եվրոպացի դաշնակիցներ Իսպանիային և Իտալիային անվանեց «բացարձակապես սարսափելի»՝ Իրանի պատերազմին չմիջամտելու համար։
Լրագրողներին ուղղված հայտարարության մեջ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակը նշել է, որ ԵՄ-ն իրականում կատարել է իր պարտավորությունները «համաձայն ստանդարտ օրենսդրական պրակտիկայի» և ԱՄՆ-ին «լիովին տեղեկացված է պահել ամբողջ ընթացքում»։ Մինչդեռ դաշինքը շարունակում է «լիովին հանձնառու լինել կանխատեսելի, փոխշահավետ տրանսատլանտյան հարաբերություններին», այն կպահպանի իր «տարբերակները բաց՝ ԵՄ շահերը պաշտպանելու համար», հավելել է խոսնակը։
ԵՄ անդամ պետությունների հետ գործարքի իրականացման շուրջ ներկայումս բանակցություններ վարող առաջատար Եվրախորհրդարանի անդամ Բերնդ Լանգեն քննադատել է Թրամփի հայտարարությունը որպես «ակնհայտ անվստահելիության դրսևորում» և մեղադրել է ԱՄՆ-ին ԵՄ-ի հետ առևտրային հարաբերություններում իր պարտավորությունները բազմիցս «խախտելու» մեջ։
Թըրնբերիի համաձայնագիր
Թրամփը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը անցյալ տարվա հուլիսին համաձայնության եկան առևտրային համաձայնագրի շուրջ, որը սահմանում էր 15% սակագին ապրանքների մեծ մասի համար։
Ե՛վ ԱՄՆ-ն, և՛ ԵՄ-ն նախկինում հաստատել էին իրենց հանձնառությունը պահպանել առևտրային շրջանակը, որը հայտնի է որպես Թըրնբերիի համաձայնագիր և անվանվել է Շոտլանդիայում Թրամփի գոլֆի դաշտի անունով։
Սակայն 2025 թվականի համաձայնագրի կարգավիճակը առաջին անգամ կասկածի տակ դրվեց այն բանից հետո, երբ Գերագույն դատարանը այս տարի որոշեց, որ հանրապետական նախագահը չունի տնտեսական արտակարգ դրություն հայտարարելու և ԵՄ ապրանքների վրա սակագներ սահմանելու իրավական լիազորություններ։
Սկզբնական համաձայնագիրը ԵՄ-ից ապրանքների վրա 15% սակագնային առաստաղ էր, սակայն Գերագույն դատարանի որոշումը այն նվազեցրեց մինչև 10%, քանի որ Թրամփի վարչակազմը սկսեց ներմուծման հարկերի նոր շարք՝ հիմնվելով այլ օրենքների վրա։
Թրամփի վարչակազմը գտնվում է առևտրային անհավասարակշռությունների և ազգային անվտանգության ռիսկերի վերաբերյալ հետաքննությունների մեջ՝ նոր սակագնային ռեժիմ սահմանելու համար, որը, ի վերջո, կարող է ԵՄ-ի հետ համաձայնագիրը խախտման վտանգի տակ դնել։
ԵՄ-ն հայտարարել էր, որ ակնկալում է, որ երկկողմ համաձայնագիրը եվրոպական ավտոարտադրողներին կխնայի ամսական 500-600 միլիոն եվրո։
ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև ապրանքների և ծառայությունների առևտրի արժեքը 2024 թվականին կազմել է 1.7 տրիլիոն եվրո կամ միջինում օրական 4.6 միլիարդ եվրո, ըստ ԵՄ վիճակագրական գործակալության՝ Eurostat-ի։
«Գործարքը գործարք է», – փետրվարին հայտարարել էր Եվրահանձնաժողովը՝ Գերագույն դատարանի որոշումից հետո։
«Որպես Միացյալ Նահանգների ամենամեծ առևտրային գործընկեր՝ ԵՄ-ն ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ն կկատարի համատեղ հայտարարության մեջ նշված իր պարտավորությունները, ինչպես որ ԵՄ-ն պահպանում է իր պարտավորությունները։ ԵՄ արտադրանքը պետք է շարունակի օգտվել առավելագույնս մրցակցային ռեժիմից՝ առանց նախկինում համաձայնեցված հստակ և ամբողջական առաստաղից ավելի մաքսատուրքերի աճի»։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորների և ԵՄ կառավարությունների միջև բանակցությունները շարունակվում են
Թրամփի հայտարարությունը հնչում է ԵՄ անդամ պետությունների կառավարությունների և Եվրախորհրդարանի պատգամավորների միջև ԵՄ-ԱՄՆ համաձայնագրի իրականացման և ԱՄՆ արդյունաբերական ապրանքների մեծ մասի վրա մաքսատուրքերը 0%-ի հասցնելու վերաբերյալ բանակցությունների ֆոնին՝ ինչպես պահանջվում է Թըրնբերիի համաձայնագրով։
ԵՄ օրենսդիրները ձգտում են պաշտպանական միջոցներ ձեռնարկել Դոնալդ Թրամփի կողմից Գրենլանդիայի վերաբերյալ նախկինում հնչած սպառնալիքներից հետո։ Դրանք ներառում են «մարտական ավարտի կետ», որի համաձայն՝ համաձայնագիրը լրանում է 2028 թվականի մարտին, եթե երկու կողմերն էլ չհամաձայնեն այն երկարաձգել։ Այն նաև ներառում է «մարտական ավարտի կետ», որը մաքսատուրքային արտոնությունները կպայմանավորի ԱՄՆ-ի կողմից Թըրնբերիի հետ կապված իր պարտավորությունների կատարմամբ։
Անդամ պետությունները բաժանված են Ֆրանսիայի և Իսպանիայի կողմնակիցների միջև, որոնք աջակցում են Եվրախորհրդարանի ավելի կոշտ դիրքորոշմանը, մինչդեռ մյուսները՝ Գերմանիայի և Իտալիայի գլխավորությամբ, կողմ են 2025 թվականի հուլիսին համաձայնեցված համաձայնագրի պահպանմանը։
Այս տարվա սկզբին Եվրախորհրդարանի պատգամավորները կասեցրին համաձայնագիրը, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը որոշեց, որ Վաշինգտոնի կողմից 2025 թվականին սահմանված որոշ մաքսատուրքեր անօրինական են, ինչը Թրամփին դրդեց հայտարարել ներմուծման վրա նոր 15% մաքսատուրքերի մասին։
Եվրախորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական խմբի՝ ԵԺԿ-ի գլխավոր բանակցող, Եվրախորհրդարանի անդամ Զելյանա Զովկոն Euronews-ին ասել է, որ այս անգամ նրանք պետք է ձեռնպահ մնան նույնը անելուց։
«Մենք պետք է կնքենք համաձայնագիրը, ապա պայքարենք ԱՄՆ-ի հետ ավելի լավ հարաբերությունների համար», – ասել է նա։
