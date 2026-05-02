Հունգարիայի Պետեր Մագյարը պաշտպանում է աներձագին երկրի արդարադատության նախարար նշանակելու որոշումը

Պետեր Մագյարը խոսում է լրատվամիջոցների հետ Բուդապեշտում խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի նախապատրաստական նիստից հետո։
Մագյարը քարոզարշավը վարում էր՝ խոստանալով մաքրել հունգարական քաղաքականությունը և վերականգնել զսպումների և հակակշիռների համակարգը, որը աստիճանաբար խաթարվել էր նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կողմից իր 16 տարվա իշխանության ընթացքում։
Հունգարիայի նոր վարչապետ Պետեր Մագյարը պաշտպանել է իր աներձագին՝ Մարտոն Մելեթեյ-Բարնային, արդարադատության նախարար նշանակելու որոշումը։
Նա քննադատության է ենթարկվել, հիմնականում՝ այժմ ընդդիմադիր «Ֆիդես» կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից, որը հեռացվել էր կառավարությունից, երբ Մագյարի «Տիզան» ջախջախիչ հաղթանակ տարավ ապրիլի 12-ի խորհրդարանական ընտրություններում։
«Մենք պետք է սկսենք մեր երկիրը վերադարձնել ճիշտ ուղու վրա՝ տուն բերելով ԵՄ միջոցները, խթանելով տնտեսությունը և բարելավելով հանրային ծառայությունները», – ասել է Մագյարը սոցիալական ցանցերում տեղադրված մոտ վեց րոպեանոց տեսանյութում։
«Բացի անցյալ տասնամյակների վերքերը բուժելուց, հունգարական ազգը վերամիավորելուց և, իհարկե, արդարադատություն վերականգնելուց անցյալ ռեժիմի հանցագործությունները կատարածների նկատմամբ»։
Մելեթեյ-Բարնայի նշանակման մասին հայտարարել է Մագյարը՝ վերջին երկու նշանակված նախարարներից մեկը, ինչպես նաև Գաբոր Պոսֆայը՝ ներքին գործերի նախարարի թեկնածուն։
Մելեթեյ-Բարնան իրավաբան է և Հունգարիայի հաջորդ վարչապետի համալսարանական գործընկերը։ Նա «Տիսա» կուսակցության հիմնադիր 10 անդամներից մեկն էր, երբ այն ձևավորվեց 2020 թվականին և զբաղեցնում էր կուսակցության իրավաբանական տնօրենի պաշտոնը։
Նա նաև զբաղեցրել է մի շարք այլ պաշտոններ, որոնք պահանջում էին իրավաբանական փորձագիտություն, ինչպիսիք են տարբեր ենթաբաժինների ղեկավարը կամ կուսակցության ներկայացուցչի պաշտոնը, օրինակ՝ Ազգային ընտրական հանձնաժողովում 2024 թվականի Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։
«Ապագա արդարադատության նախարարի ներքին և միջազգային կարիերան, բարձրորակ աշխատանքը և տեսլականը անվիճելի են», – ասել է Մագյարը տեսանյութում։
«Նա մեր ռեժիմի փոփոխության շարժման մաս է կազմել սկզբից՝ ձևավորելով և ղեկավարելով մեր գործողություններն ու ծրագրերը… Մեր համայնքին միանալուց շատ ժամանակ անց նա իր կյանքը միացրեց քրոջս կյանքին։ Այդ պատճառով, բնականաբար, ես հատկապես կարևոր եմ համարում, որ նրա աշխատանքը լինի հնարավորինս հրապարակային, և որ նրա բոլոր որոշումները լինեն թափանցիկ»։
Մելեթեյ-Բարնան ամուսնացած է Մագյարի քրոջ՝ Աննա Իլոնայի հետ, ինչը «լուրջ դիլեմա է ստեղծել ինձ համար», – ասաց Մագյարը։
Նա ընդունեց, որ կառավարության կառավարող թիմի ներսում ընտանեկան հարաբերությունների վերաբերյալ մտահոգությունները «հասկանալի են» և ասաց, որ իր քույրը կհեռացվի դատական համակարգից, որտեղ նախկինում աշխատել է որպես դատավոր։
Հարաբերությունների վերագործարկում
Նա նաև խոստացավ վերագործարկել հարաբերությունները Եվրամիության հետ և չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունեցավ պաշտոնյաների հետ։
Մագյարը հանդիպեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի հետ՝ ընտրություններում հաղթանակից հետո նրանց առաջին անմիջական բանակցություններում, և նրանք քննարկեցին ԵՄ միլիարդավոր եվրոների ֆինանսավորումը բացելու քայլերը, որոնք ներկայումս սառեցված են կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով։
Հունգարիան ռիսկի է դիմում կորցնելու մոտ 10 միլիարդ եվրո համավարակից հետո նախատեսված միջոցներից, եթե Մագյարը չապահովի գործարք մինչև օգոստոսյան վերջնաժամկետը։ Մագյարը պաշտոնական այցով կվերադառնա Բրյուսել մայիսի 25-ին՝ պաշտոնը ստանձնելուց հետո։
Հունգարիան նաև միակ ԵՄ անդամ պետությունն է, որը դեռևս սպասում է իր լայնածավալ պաշտպանական ծրագրի՝ SAFE անվանումով հաստատմանը, որը կֆինանսավորվի Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից տրամադրված մոտ 16 միլիարդ եվրո արժողությամբ ցածր տոկոսադրույքով եվրոպական վարկերի միջոցով։
Հասկանալի է, որ Բրյուսելը հետաձգել է որոշում կայացնելը՝ սպասելով ընդհանուր ընտրությունների արդյունքներին։
Խոստանալով, որ «ԵՄ միջոցները շուտով կսկսեն ժամանել Հունգարիա», Մագյարը նաև ասել է, որ կանխիկ գումարը, որը պետք է ուղեկցվի օրենքի գերակայության վերաբերյալ բարեփոխումներով, չի լինի Հունգարիայի ազգային շահերի հաշվին։
Այս շաբաթվա սկզբին Մագյարը նաև առաջարկել է հանդիպել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ՝ «երկկողմ հարաբերություններում նոր գլուխ բացելու» համար՝ Օրբանի և Կիևի միջև լարված հարաբերությունների շրջադարձային փոփոխության պայմաններում։
Օրբանը բազմիցս օգտագործել էր կենտրոնական Եվրոպայի երկրի վետոյի իրավունքը՝ Ուկրաինային ֆինանսական օգնությունը կասեցնելու և երկրի ԵՄ անդամակցությունը խոչընդոտելու համար։
«Ես նախաձեռնում եմ հանդիպում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հունիսի սկզբին, խորհրդանշականորեն Բերեգովեում, որտեղ հունգարական մեծամասնությունը մեծամասնություն է կազմում», – ասել է Մագյարը սոցիալական ցանցերում գրառման մեջ՝ Բուդապեշտում ուկրաինական քաղաքի քաղաքապետի հետ հանդիպումից հետո։
Հունգարիայի նոր կառավարությունը պետք է պաշտոնավարի մայիսի 9-ին, որը նաև նշվում է որպես Եվրոպայի օր։
Այդ ամսաթիվը հիշատակում է Ռոբերտ Շումանի կողմից առաջարկված 1950 թվականի մայիսի 9-ի Շումանի հռչակագիրը, որը առաջարկում էր միավորել Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Արևմտյան Գերմանիայի ածխի և պողպատի արդյունաբերությունները և հիմք դրեց Եվրամիությանը։
