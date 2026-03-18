Չարլզ 3-րդի՝ ԱՄՆ այցը կարող է հետաձգվել Թրամփի կողմից Մեծ Բրիտանիային ուղղված քննադատության պատճառով․ CNN

Չարլզ III թագավորի՝ 2026 թվականի ԱՄՆ այցը վտանգված է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քեյր Սթարմերի քաղաքականության վերաբերյալ կոշտ մեկնաբանությունների, այդ թվում՝ Իրանում ռազմական գործողությանը Լոնդոնի աջակցության բացակայության պատճառով, հաղորդել է CNN-ը։
Հաշվի առնելով ամերիկացի առաջնորդի կողմից Միացյալ Թագավորության վրա հարձակումների զայրույթը՝ բրիտանացի խորհրդարանականների աճող թիվը կասկածի տակ է դնում միապետի արտասահմանյան ուղևորության նպատակահարմարությունը։ Համայնքների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էմիլի Թորնբերին ասել է, որ Նորին Մեծությունը կարող է հայտնվել «անհարմար դրության մեջ»։ Թորնբերին ասել է, որ ուղևորության նպատակահարմարությունը պետք է ուշադիր քննարկվի։ Նա նշել է, որ «ավելի անվտանգ կլինի հետաձգել այն»։
CNN-ը հաղորդել է, որ Թրամփի անկանխատեսելիությունը կարող է ազդել բրիտանական կառավարության որոշման վրա՝ թագավորին պետական այց կատարել խորհուրդ տալ-չառաջարկել, թե ոչ։ Մի կողմից, Դաունինգ սթրիթը չի ցանկանում, որ միապետը ականատես լինի Սպիտակ տան կողմից Մեծ Բրիտանիայի վրա հարձակումներին, բայց մյուս կողմից, այն չի ցանկանում ռիսկի դիմել՝ զայրացնելով ԱՄՆ նախագահին՝ չեղարկելով Ամերիկա այցելելու ծրագրերը։
Վարչապետի գրասենյակի խոսնակի խոսքով՝ Չարլզ III-ի այցը, ինչպես սպասվում է, կկայանա։ Սակայն, ինչպես հաղորդել է CNN-ը, նա հրաժարվել է քննարկել թագավորական ընտանիքի ապագա միջոցառումները և ընդգծել, որ այցի մանրամասները «դեռևս հաստատված չեն»։
Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, ԱՄՆ առաջնորդը հեռախոսազրույցի ժամանակ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին ասել է, որ երկրին այլևս անհրաժեշտ չեն բրիտանական բազաներ Մերձավոր Արևելքում գործողությունների համար։ Թրամփը նախկինում սուր քննադատության էր ենթարկել Սթարմերի դիրքորոշումը՝ մեղադրելով նրան Լոնդոնի և Վաշինգտոնի միջև հատուկ հարաբերությունները խաթարելու մեջ։
