Քաղաքացին գազային ատրճանակով սպառնացել է ապօրինի կառույցներն ապամոնտաժող անձանց․ տղամարդը ձերբակալվել է

Մարտի 24-ին՝ ժամը 11:25-ին, Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ապօրինի կառույցների ապամոնտաժման ընթացքում քաղաքացիներից մեկը գազային ատրճանակով սպառնացել է աշխատանքներ կատարող անձանց։
Տեղում հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանության գվարդիայի ծառայողները ձերբակալել են նշված անձին և տեղափոխել Համայնքային ոստիկանության Մալաթիայի բաժին։
