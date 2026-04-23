Բեռլինում Իրանի վտարանդի թագաժառանգ Ռեզա Փահլավիի վրա կարմիր հեղուկ են լցրել. Լուսանկար

Բեռլինում մամուլի ասուլիսից հետո ակտիվիստը կարմիր հեղուկ է լցրել Իրանի վտարանդի թագաժառանգ Ռեզա Փահլավիի վրա։
Միջադեպը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Փահլավին հեռանալիս է եղել շենքից։ Կատարվածից հետո նա ձեռքով ողջունել է կողմնակիցներին և հեռացել ավտոմեքենայով։
Բեռլինի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ տղամարդը լոլիկի հյութ է լցրել Փահլավիի վրա։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները ձերբակալել են հարձակվողին։
Էստոնիայի ԱԳՆ-ն բացահայտել է Ռուսաստանի դեմ ԵՄ-ի կողմից սահմանված 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթի մանրամասները
Ռումինիայի վեց նախարար և փոխվարչապետը հրաժարական են տվել
Գասպար Օրբանը՝ Հունգարիայի հեռացող վարչապետի որդին, ազատվել է զինվորական ծառայությունից