Մահացել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի մայրը. Լուսանկար

Մահացել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի մայրը։
Հիշեցնենք՝ Ռոբերտ Աբաջյանը զոհվել է 2016 թվականի Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ։ Կրտսեր սերժանտը դիմագրավել է հակառակորդի մեծաքանակ ուժերին և մարտնչել մինչև վերջին փամփուշտը։
Մոլորեցնելով մոտեցող թշնամուն՝ պայթեցրել է ձեռքում պահված նռնակն ու զոհվել՝ իր հետ պայթեցնելով հակառակորդի մի քանի զինվորի։
