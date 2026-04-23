Չկա պայմանավորվածություն, թե կոնկրետ ով պետք է առաջադրվի որպես վարչապետի թեկնածու

«Հայաստան» դաշինքի ընտրական ցուցակը ԿԸՀ ներկայացնելուց հետո դաշինքի անդամ Արծվիկ Մինասյանը հերքեց այն պնդումները, թե ընդդիմադիր ուժերի միջև կա պայմանավորվածություն վարչապետի միասնական թեկնածուի վերաբերյալ։
Նա ընդգծեց, որ նման հարցի շուրջ ոչ քննարկում, ոչ էլ որևէ համաձայնություն չի եղել։ Մինասյանի խոսքով՝ ընդդիմադիր դաշտում չկա նաև ձևավորված պայմանավորվածություն, թե կոնկրետ ով պետք է առաջադրվի որպես վարչապետի թեկնածու։
Նա նշեց, որ ընդդիմադիր ուժերը յուրաքանչյուրն առաջադրում են իրենց քաղաքական տեսլականը, իսկ վերջնական որոշումը կախված է նրանից, թե ով է ստանում առավել մեծ քաղաքական աջակցություն և դառնում ընդդիմության առաջատար ուժը։
Մինասյանը նաև հավելեց, որ իրենց կողմից չկա անձնական կամ խմբային պնդում՝ անպայման «Հայաստան» դաշինքից պետք է լինի վարչապետի թեկնածուն, և նման մոտեցում երբեք չի ներկայացվել որպես պարտադիր պահանջ. «Ով կլինի առաջատարն ընդդիմադիրներից, նա էլ առաջին հերթին այդ իրավունքը կվաստակի»:
Բաց մի թողեք
Հայաստանին անհրաժեշտ է ունակ ղեկավար. սա վճռորոշ պահ է
Իրանի իշխանությունը չի հնչեցնում որևէ սպառնալիք, որը չի իրականացնելու․ Վարդան Ոսկանյան
Մակրոնը և Էրդողանը անդրադարձե՞լ են Ֆրանսիա – Հայաստան համագործակցությանը