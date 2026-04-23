Ռումինիայի վեց նախարար և փոխվարչապետը հրաժարական են տվել

Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից Ռումինիայի վեց նախարար և փոխվարչապետ Մարիան Նեաչուն հրաժարական են տվել, հայտարարել է կուսակցության մամուլի ծառայությունը։
Հրաժարականների թվում են գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, աշխատանքի, արդարադատության, առողջապահության և տրանսպորտի նախարարները, նաև կառավարության գլխավոր քարտուղարության ղեկավար Շտեֆան-Ռադու Օպրեան։
«Այս պահից սկսած՝ վարչապետը այլևս չի վայելում խորհրդարանական մեծամասնության աջակցությունը, ինչը նշանակում է, որ նա այլևս չունի Ռումինիայի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու ժողովրդավարական լեգիտիմությունը»,- նշել է քաղաքական ուժը։
Բաց մի թողեք
