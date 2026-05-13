Վրաստանից հայեր, ադրբեջանցիներ և թուրքեր են արտաքսվել

Վրաստանի Ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի դեպարտամենտը, համապատասխան գերատեսչությունների հետ համատեղ, երկրից արտաքսել է 74 օտարերկրյա քաղաքացու։
Արտաքսվածների թվում են18 երկրների, այդ թվում՝ Հայաստանի, Թուրքիայի, Հնդկաստանի, Պակիստանի, Իրանի, Ռուսաստանի, Բելառուսի, Ադրբեջանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի, ինչպես նաև Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի մի քանի երկրների քաղաքացիներ։
Նախարարությունը շեշտել է, որ բոլոր արտաքսված անձանց արգելվում է վերադառնալ Վրաստան։
