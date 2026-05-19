«Ակադեմիական քաղաքի» առեղծվածը

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուքյանը քարոզարշավի ընթացքում այցելել է «Ակադեմիական քաղաք» ծրագրվող տարածք և խիստ քննադատել նախագիծը՝ այն անվանելով անիմաստ ու ոչ արդյունավետ նախաձեռնություն։
Նրա խոսքով՝ Հայաստանի պետական միջոցներից ավելի քան մեկ տրիլիոն դրամի ներդրումը այս ծրագրում անթույլատրելի է, և նախագիծը պետք է ամբողջությամբ դադարեցվի։ Մարուքյանը նաև նշել է, որ ծրագրի պատասխանատուները պետք է պատասխանատվություն կրեն մինչ այժմ կատարված ծախսերի համար։
Քաղաքական գործիչը առաջարկել է, որ եթե տարածքում որևէ կառուցապատում պետք է իրականացվի, ապա ավելի նպատակահարմար կլինի այնտեղ տեղափոխել պետական հիմնարկներն ու կառավարական շենքերը։ Նրա գնահատմամբ՝ դա հնարավորություն կտա թեթևացնել մայրաքաղաքի ծանրաբեռնվածությունը և կենտրոնը վերածել երիտասարդական ու ավելի ակտիվ միջավայրի։
Մարուքյանը հայտարարել է, որ վերջին երեք տարիներին ծրագրի շուրջ միայն քարոզչություն է իրականացվել, մինչդեռ, իր խոսքով, տարածքում առկա են փոշի, տհաճ հոտ և հարակից հանքեր։ Նա նաև քննադատել է իշխանությունների հայտարարությունները մոդուլային ատոմակայանի վերաբերյալ՝ նշելով, որ, իր կարծիքով, ինչպես «Ակադեմիական քաղաք» նախագիծը, այնպես էլ այդ նախաձեռնությունը հիմնված են անիրական և սխալ թեզերի վրա։
Նրա համոզմամբ՝ նման ծրագրերի հետևանքով վտանգվում և թուլացվում են արդեն գոյություն ունեցող իրական համալսարաններն ու կրթական համակարգը։
