19/05/2026

EU – Armenia

12 տարի անց․ Գերմանիան և Թուրքիան վերականգնել են ռազմավարական երկխոսությունը

infomitk@gmail.com 19/05/2026 1 min read

Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Բեռլինում հանդիպել է գերմանացի գործընկերոջ՝ Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Կողմերը հայտարարել են, որ 12 տարվա դադարից հետո վերսկսվում է երկու երկրների ռազմավարական երկխոսության մեխանիզմը։

Ֆիդանը նշել է, որ Անկարան և Բեռլինը ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը հատկապես տնտեսության, անվտանգության և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներում։ Նրա խոսքով՝ Թուրքիան նպատակ ունի Գերմանիայի հետ առևտրաշրջանառությունը 52 միլիարդից հասցնել 60 միլիարդ դոլարի, հաղորդում է Ermenihaber-ը։

Կողմերը նաև քննարկել են նաև Եվրոպական միություն (ԵՄ) -Թուրքիա հարաբերությունները։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ Թուրքիան ակնկալում է, որ եվրաինտեգրման գործընթացը չպետք է կախված լինի քաղաքական պատճառներից, իսկ Վադեֆուլը նշել է, որ Բեռլինը պատրաստ է աջակցել Անկարային, եթե վերջինս համապատասխանի անդամակցության համար անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին։

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Մերձավոր Արևելքի զարգացումներին, Իրանի շուրջ լարվածությանը, ինչպես նաև Պաղեստինի Գազայի հատվածում տիրող իրավիճակին: Այս համատեքստում էլ գերմանական կողմը կարևորել է Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակումը, իսկ թուրքական կողմը կրկին աջակցություն է հայտնել Պաղեստինի խնդիր երկու պետության ստեղծմամբ լուծմանը։

Աղբյուրը հիշեցնում է նաև, որ Թուրքիան և Գերմանիան 2013-ին ստեղծել էին ռազմավարական երկխոսության մեխանիզմ՝ իրենց հարաբերությունները ինստիտուցիոնալացնելու և Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության գործընթացին աջակցելու համար: Դրա շրջանակներում վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2014-ինՍտամբուլում, որից հետո այն կասեցվել էր Անկարայի և Բեռլինի միջև քաղաքական լարվածության պատճառով։

2016-ի Թուրքիայում հեղաշրջման փորձից հետո ի հայտ եկած դիվանագիտական ​​զարգացումները, Սիրիայում Թուրքիայի գործողությունները և Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածության աճը շարունակ խաթարում էին երկու երկրների հարաբերությունները:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սարսափելի թվեր․ 145 հազար երեխա Թրամփի մեղքով բաժանվել է ծնողից

19/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շոյգուի գլխին «սև ամպեր» են․ Պուտինն ազատվում է նրա կադրերից

19/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Բաքվում կայացած Համաշխարհային քաղաքային ֆորումում զգուշացնում է

19/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսվում ՀՀ հարկային օրենսգրքում

19/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանի դեսպանը հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հետ

19/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանրամասներ Հրանտ Պապիկյանի սխրանքներից. Լուսանկար

19/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համավարակները հաճախակիանում են, կանխարգելումը՝ դանդաղում․ ԱՀԿ-ն ահազանգում է

19/05/2026 infomitk@gmail.com