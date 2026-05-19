12 տարի անց․ Գերմանիան և Թուրքիան վերականգնել են ռազմավարական երկխոսությունը

Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Բեռլինում հանդիպել է գերմանացի գործընկերոջ՝ Յոհան Վադեֆուլի հետ։ Կողմերը հայտարարել են, որ 12 տարվա դադարից հետո վերսկսվում է երկու երկրների ռազմավարական երկխոսության մեխանիզմը։
Ֆիդանը նշել է, որ Անկարան և Բեռլինը ցանկանում են խորացնել համագործակցությունը հատկապես տնտեսության, անվտանգության և պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտներում։ Նրա խոսքով՝ Թուրքիան նպատակ ունի Գերմանիայի հետ առևտրաշրջանառությունը 52 միլիարդից հասցնել 60 միլիարդ դոլարի, հաղորդում է Ermenihaber-ը։
Կողմերը նաև քննարկել են նաև Եվրոպական միություն (ԵՄ) -Թուրքիա հարաբերությունները։ Ֆիդանը հայտարարել է, որ Թուրքիան ակնկալում է, որ եվրաինտեգրման գործընթացը չպետք է կախված լինի քաղաքական պատճառներից, իսկ Վադեֆուլը նշել է, որ Բեռլինը պատրաստ է աջակցել Անկարային, եթե վերջինս համապատասխանի անդամակցության համար անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին։
Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Մերձավոր Արևելքի զարգացումներին, Իրանի շուրջ լարվածությանը, ինչպես նաև Պաղեստինի Գազայի հատվածում տիրող իրավիճակին: Այս համատեքստում էլ գերմանական կողմը կարևորել է Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակումը, իսկ թուրքական կողմը կրկին աջակցություն է հայտնել Պաղեստինի խնդիր երկու պետության ստեղծմամբ լուծմանը։
Աղբյուրը հիշեցնում է նաև, որ Թուրքիան և Գերմանիան 2013-ին ստեղծել էին ռազմավարական երկխոսության մեխանիզմ՝ իրենց հարաբերությունները ինստիտուցիոնալացնելու և Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության գործընթացին աջակցելու համար: Դրա շրջանակներում վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել 2014-ինՍտամբուլում, որից հետո այն կասեցվել էր Անկարայի և Բեռլինի միջև քաղաքական լարվածության պատճառով։
2016-ի Թուրքիայում հեղաշրջման փորձից հետո ի հայտ եկած դիվանագիտական զարգացումները, Սիրիայում Թուրքիայի գործողությունները և Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում լարվածության աճը շարունակ խաթարում էին երկու երկրների հարաբերությունները:
Բաց մի թողեք
Սարսափելի թվեր․ 145 հազար երեխա Թրամփի մեղքով բաժանվել է ծնողից
Շոյգուի գլխին «սև ամպեր» են․ Պուտինն ազատվում է նրա կադրերից
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը Բաքվում կայացած Համաշխարհային քաղաքային ֆորումում զգուշացնում է