«Ինչ ես ուզում, արա, եքա կնիկ ես». ի՞նչ է կատարվել Սպիտակի քաղաքապետի հետ ՔՊ հավաքին․ Լուսանկար

Սպիտակի համայնքապետի տեղակալ Արտակ Մաթոսյանը աշխատանքային ժամին նկատվել է Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավին մասնակցելիս, ինչի ընթացքում լրագրողը փորձել է նրանից մեկնաբանություն ստանալ։
Լրագրողի՝ «Պարոն Մաթոսյան, աշխատանքի՞ չեք» հարցին ի պատասխան պաշտոնյան կոշտ է արձագանքել՝ նշելով, թե ինքը աշխատանքի մեջ է, քանի որ համայնք է այցելել Հանրապետության վարչապետը։ Նա նաև դժգոհել է նկարահանումից և հորդորել է դադարեցնել այն։
Տարաձայնության ընթացքում Մաթոսյանը դիմել է վիրավորական արտահայտությունների և հարվածել տեսախցիկին՝ խոչընդոտելով լրագրողի աշխատանքը։
«Ինչ ես ուզում, արա, եքա կնիկ ես»,- ասել է նա ու հարվածել տեսախցիկին:
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանի դեսպանը հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հետ
Սարսափելի թվեր․ 145 հազար երեխա Թրամփի մեղքով բաժանվել է ծնողից
Բաքվում հայերի դատավարությունները չեն համապատասխանում արդար դատաքննության պահանջներին. ICJ