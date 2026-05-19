EU – Armenia

Համավարակները հաճախակիանում են, կանխարգելումը՝ դանդաղում․ ԱՀԿ-ն ահազանգում է

Վարակիչ հիվանդությունների բռնկումները ամբողջ աշխարհում ավելի հաճախակի և վնասակար են դառնում, ըստ համավարակի դեմ պատրաստվածության մոնիթորինգի Գլոբալ խորհրդի (GPMB) զեկույցի։

Մասնագետները նշում են, որ ներդրումները չեն համընթացել աճող ռիսկերին։ Նոր նախաձեռնությունների ի հայտ գալուն հակառակ, դրանց արդյունավետությունը խաթարվում է աշխարհաքաղաքական լարվածության և շրջակա միջավայրի ճգնաժամերի պատճառով։

Վերջին տասը տարիների ընթացքում՝ Էբոլայից մինչև COVID-19 և կապիկի ծաղիկ, աշխարհը, ըստ GPMB-ի, նույնիսկ «հետ է սահել» ախտորոշման, պատվաստանյութերի և բուժման միջոցների հասանելիության հարցում։

ԱՀԿ-ն զգուշացնում է, որ նոր համավարակը կարող է սրել համաշխարհային խզվածությունը և տնտեսական խնդիրները։

Մինչդեռ արհեստական ​​բանականությունը և թվային տեխնոլոգիաները կարող են բարելավել սպառնալիքների մոնիթորինգը, բայց առանց պատշաճ վերահսկողության դրանք նաև նոր ռիսկեր են կրում։

