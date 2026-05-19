EU – Armenia

Մոսկվան դժվարին ընտրություն է կանխատեսում Հայաստանի համար

infomitk@gmail.com 19/05/2026

Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը ՏԱՍՍ-ին ասել է, որ Հայաստանի ընտրությունը ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի միջև «շատ դժվար է»։

Նրա խոսքով՝ երկրում ներկայումս երկու քաղաքականություն է վարվում. որոշ էլիտաներ կողմ են Եվրասիական տնտեսական միությանը ինտեգրման պահպանմանը, մինչդեռ մյուսները պնդում են Եվրամիության հետ մերձեցման վրա։ Մոսկվան, իր հերթին, շահագրգռված է, որ Հայաստանը մնա ԵԱՏՄ-ում։

Օվերչուկը ընդգծել է, որ Երևանի անորոշությունը խոչընդոտում է բիզնեսին և ներդրումներին, քանի որ տնտեսական խաղացողները որդեգրում են սպասողական մոտեցում։ Նա նաև նշել է, որ ԵԱՏՄ-ին մասնակցելու տարիների ընթացքում Հայաստանի տնտեսությունը զգալիորեն աճել է միության նախընտրությունների շնորհիվ։

Նա նաև մատնանշել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների աստիճանական կարգավորումը, այդ թվում՝ պատվիրակությունների փոխարձ այցերը, առևտրի զարգացումը և տարածաշրջանում տրանսպորտի մասնակի ապաշրջափակումը։

Միևնույն ժամանակ, Ռուսաստանի փոխվարչապետը զգուշացրել է ԵՄ-ի հետ հնարավոր մերձեցման հետևանքների մասին՝ նշելով, որ ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում միությունը ձեռք է բերում ռազմաքաղաքական չափում։ Նրա կարծիքով՝ Հայաստանը պետք է որքան հնարավոր է շուտ որոշի իր արտաքին տնտեսական ուղղությունը։

