Սարսափելի թվեր․ 145 հազար երեխա Թրամփի մեղքով բաժանվել է ծնողից

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից երկրորդ ժամկետի ընթացքում կազմակերպված զանգվածային արտաքսումների արդյունքում, Բրուքինգսի ինստիտուտի (Վաշինգտոն) ուսումնասիրության համաձայն, մոտավորապես 145,000 ԱՄՆ քաղաքացի երեխաներ բաժանվել են առնվազն մեկ ծնողից։
Մասնագետների տվյալներով՝ 2025 թվականի հունվարից մինչև 2026 թվականի ապրիլը ներգաղթի և մաքսային ծառայության (ICE) գործակալները ձերբակալել են մոտավորապես 400,000 օտարերկրյա քաղաքացիների։ Այս արշավը ազդել է մոտավորապես 205,000 անչափահասի վրա, այդ թվում՝ 145,000 ԱՄՆ քաղաքացիների, որոնց առնվազն մեկ ծնողը ձերբակալվել է։ Այս երեխաներից ավելի քան 22,000-ի երկու ծնողներն էլ ձերբակալվել են։ Տուժած երեխաների 36 տոկոսը վեց տարեկանից փոքր են։
145,000 ԱՄՆ քաղաքացի անչափահասների կեսից ավելին, որոնց ծնողը ձերբակալվել է, մեքսիկական ծագում ունեն։ Եվս 25%-ի ծնողներ Գվատեմալայից կամ Հոնդուրասից են։
Օտարերկրյա քաղաքացիների ձերբակալությունների ամենամեծ թիվը, որոնց երեխաները ԱՄՆ քաղաքացիներ են, գրանցվել է Վաշինգտոնում և Տեխասում։
Հետազոտողները նշում են, որ չկան հուսալի տվյալներ այն մասին, թե ձերբակալված ծնողների քանի տոկոսն է ի վերջո արտաքսվում կամ ինչ է պատահում երեխաների հետ նրանց ծնող(ներ)ի կալանքի տակ գտնվելուց հետո։
