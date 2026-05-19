Փոփոխություններ և լրացումներ են նախատեսվում ՀՀ հարկային օրենսգրքում

ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը մայիսի 19-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյանի տեղեկացմամբ՝ նախագիծը մշակվել է «Հարկային հարցերով փոխադարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիայի համաձայն՝ վերջինով և Միասնական հաշվետվողական ստանդարտով նախատեսված պարտավորությունները կատարելու նպատակով: Ստանդարտի լիարժեք և արդյունավետ կիրառումը հնարավոր է միայն ներքին օրենսդրության համապատասխանեցման և իրավական հստակ գործիքակազմի ներդրման միջոցով:
Օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ոչ միայն միջազգային պարտավորություններից բխող նոր մոդելային օրենսդրության և գործող հարկային օրենսդրությունը՝ Ստանդարտի պահանջներին համապատասխանեցնելու պահանջներով, այլև համաշխարհային հարկային վարչարարության առաջատար փորձի ներդրման և արդյունավետ կիրառման անհրաժեշտությամբ:
Միաժամանակ օրենսդրական փոփոխությունները բխում են 2025 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջին անգամ տեղեկությունների ավտոմատ փոխանակումից հետո իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած խնդիրները կարգավորելու անհրաժեշտությունից:
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել նախագծին: Այն նախատեսվում է քննարկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի ընթացքում:
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանի դեսպանը հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների կարգավորման հետ
«Լիբանանյան շաուրմայում» ստուգումներ են անցկացվել, ի՞նչ է պարզվել
Քանի որ Չինաստանի հետ առևտրային պատերազմը սպառնում է, ինչպե՞ս կարող է ԵՄ-ն պաշտպանվել