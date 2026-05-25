25/05/2026

EU – Armenia

Հայաստանը կմասնակցի առաջիկա ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի աշխատանքներին․ Միրզոյան

infomitk@gmail.com 25/05/2026 1 min read

«Հայաստանը կմասնակցի առաջիկա Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի աշխատանքներին»։

Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է արձակուրդում գտնվող Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, որը մասնակցում է նախընտրական քարոզարշավին:

«Այո՛, կմասնակցի»,- նշել է նա։

Գագաթնաժողովը կանցկացվի մայիսի 28-29-ը Աստանայում։

Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան հույս ունի, որ Երևանը կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական միության գծով առաջիկա միջոցառումներին։

Մինչ այդ էլ ՌԴ կառավարության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի՝ գագաթնաժողովին անձամբ չմասնակցելու որոշումը ցույց է տալիս, թե ինչպես է նա դասավորում իր առաջնահերթությունները։ Նա նաև նշել էր, որ միջոցառման ընթացքում կքննարկվի ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի կարգավիճակի հարցը։

Նշենք՝ ըստ լրատվամիջոցներում առկա տեղեկությունների՝ միջոցառմանը ՀՀ-ից մեկնելու է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստան կժամանի ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն․ երկկողմ փաստաթղթեր կստորագրվեն

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեդվեդևի տեղեկությունը սխալ է, ՀՀ-ն շահագրգիռ չէ ՌԴ-ի հետ կապերը խզել, ջանալու ենք խորացնել դրանք․ Միրզոյան

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մայիսի 28-ին դուք կտեսնեք բոլորովին նոր զենքեր, նոր հրետանային միջոցներ և բոլորովին նոր բանակ

25/05/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մայիսի 26-ի աստղագուշակ․ Անցյալը վերլուծելու, սխալները շտկելու և ապագայի պլաններ կազմելու ժամանակը

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստանի օր»՝ ֆրանսիական Կլամար քաղաքում. Լուսանկար

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը կմասնակցի առաջիկա ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի աշխատանքներին․ Միրզոյան

25/05/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեկնարկում է հայտագրումը. ԿԳՄՍՆ-ն՝ ի գիտություն առաջին դասարան հաճախող երեխաների ծնողների

25/05/2026 infomitk@gmail.com