Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

Հունիսի 2-ին ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության խորհրդական Արսեն Քոթանջյանն ընտրվել է ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի 1-ին կոմիտեի (զինաթափում և միջազգային անվտանգություն) փոխնախագահ։
Այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում ՀՀ ներկայացուցչությունը։
«Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքերը կոմիտեի աշխատանքներում ներդրում ունենալու և միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար»,- ասվում է ներկայացուցչության հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո
Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ. Լուսանկար
Փաշինյանի արձագանքը՝ ԵԱՏՄ 4 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը