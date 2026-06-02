02/06/2026

EU – Armenia

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Հունիսի 2-ին ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչության խորհրդական Արսեն Քոթանջյանն ընտրվել է ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանի 1-ին կոմիտեի (զինաթափում և միջազգային անվտանգություն) փոխնախագահ։

Այս մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում ՀՀ ներկայացուցչությունը։

«Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքերը կոմիտեի աշխատանքներում ներդրում ունենալու և միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար»,- ասվում է ներկայացուցչության հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսի հետ. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի արձագանքը՝ ԵԱՏՄ 4 երկրների ղեկավարների հայտարարությանը

02/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com