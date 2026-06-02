02/06/2026

EU – Armenia

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/06/2026 1 min read

Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը ներ տոսահոլովակ է ներկայացրել։

Երգը կոչվում է «Easy Love»։

Խոսքերի և երաժշտության հեղինակը Իվետա Մուկուչյանն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վեհափառ Հայրապետի բացառիկ հարցազրույցը. ի՞նչ փակագծեր է բացում Գարեգին Բ-ն. Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հյուրընկալվել եմ «Երեկոն Շանթում» հաղորդմանը, որը կցուցադրվի հունիսի 3-ին՝ 22:40-ին. Փաշինյան

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ում է հանդիպել Մխիթարյանը Երևանում. Լուսանկար

01/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանը կգործադրի առավելագույն ջանքեր միջազգային անվտանգության և զինաթափման օրակարգը առաջ մղելու համար. Լուսանկար

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի հետ վիճաբանելուց հետո կալանավորված Օսիպյանը դիմել է ՄԻՊ-ին ու դիվանագիտական առաքելություններին

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանն այնքան էլ գոհ չէ Հայաստանի հետ մեր փոխգործակցությունից. Ռուբիո

02/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

02/06/2026 infomitk@gmail.com