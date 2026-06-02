Պրեմիերա․ Իվետա Մուկուչյան – «Easy Love»․ Տեսանյութ

Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը ներ տոսահոլովակ է ներկայացրել։
Երգը կոչվում է «Easy Love»։
Խոսքերի և երաժշտության հեղինակը Իվետա Մուկուչյանն։
Երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը ներ տոսահոլովակ է ներկայացրել։
Երգը կոչվում է «Easy Love»։
Խոսքերի և երաժշտության հեղինակը Իվետա Մուկուչյանն։
Բաց մի թողեք
Վեհափառ Հայրապետի բացառիկ հարցազրույցը. ի՞նչ փակագծեր է բացում Գարեգին Բ-ն. Տեսանյութ
Հյուրընկալվել եմ «Երեկոն Շանթում» հաղորդմանը, որը կցուցադրվի հունիսի 3-ին՝ 22:40-ին. Փաշինյան
Ում է հանդիպել Մխիթարյանը Երևանում. Լուսանկար