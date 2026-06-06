06/06/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում. նա ձորն է ընկել, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։

Միջադեպը տեղի է ունեցել Արցախում՝ Քարվաճառից (Քելբաջար) ոչ հեռում: Զինծառայողներ Ռաջաբ Մանսիմլին և Իլյաս Օսմանովը ձորն են ընկել սառցակալած հատվածում, վերջինիս հաջողվել է փրկել:

Բաց մի թողեք

1 min read

Սիսիանում բողոքի ակցիա են իրականացրել ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ իրանցիները. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հրապարակել. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար Երևանում. Ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավետիք Չալաբյանը կդիմի իրավապահ մարմիններին

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Որպես ՀՀ քաղաքացի՝ հունիսի 7-ին պարտավոր եմ մասնակցել ընտրությանը. Լուսանկար

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոշների համար Արթուր Օսիպյանի հարցով «լռության օրը» սկսվել էր 18 օր առաջ. Կարապետյանց

06/06/2026 infomitk@gmail.com