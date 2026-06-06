Ադրբեջանցի զինծառայող է մահացել Օմարի լեռնանցքում. նա ձորն է ընկել, հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։
Միջադեպը տեղի է ունեցել Արցախում՝ Քարվաճառից (Քելբաջար) ոչ հեռում: Զինծառայողներ Ռաջաբ Մանսիմլին և Իլյաս Օսմանովը ձորն են ընկել սառցակալած հատվածում, վերջինիս հաջողվել է փրկել:
Բաց մի թողեք
Սիսիանում բողոքի ակցիա են իրականացրել ոչ թե ադրբեջանցիները, այլ իրանցիները. Ոստիկանությունը մանրամասներ է հրապարակել. Լուսանկար
Խոշոր վթար Երևանում. Ցուցանակը կոտրվել է, իսկ երկաթե էլեկտրասյունը՝ տապալվել. Լուսանկար
Ավետիք Չալաբյանը կդիմի իրավապահ մարմիններին