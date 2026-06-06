Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

Ստեփանավան համայնքում խոշոր կարկուտ է տեղի ունեցել։
Րոպեների ընթացքում կարկունը գյուղացիների ամբողջ տարվա բերքը հողին է հավասարեցրել։
«Հրապարակ»-ի հետ զրույցում գյուղացիները նշեցին, որ կարկուտի հետևանքով նաև մի շարք տների կտուրներ են վնասվել։ Անգամ մեծ թվով թռչուններ են անկել։
Վնասը կարող է միլիոնների հասնել։
Բաց մի թողեք
Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ
Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է
«Ուժեղ Հայաստանում» աղքատ ընտանիքների համար էլեկտրականությունը և ջուրը անվճար է լինելու