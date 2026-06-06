06/06/2026

EU – Armenia

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 06/06/2026 1 min read

Ստեփանավան համայնքում խոշոր կարկուտ է տեղի ունեցել։

Րոպեների ընթացքում կարկունը գյուղացիների ամբողջ տարվա բերքը հողին է հավասարեցրել։

«Հրապարակ»-ի հետ զրույցում գյուղացիները նշեցին, որ կարկուտի հետևանքով նաև մի շարք տների կտուրներ են վնասվել։ Անգամ մեծ թվով թռչուններ են անկել։

Վնասը կարող է միլիոնների հասնել։

Gallery Image

Gallery Image

Gallery Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստանում» աղքատ ընտանիքների համար էլեկտրականությունը և ջուրը անվճար է լինելու

05/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պուտինն ու Զելենսկին պետք է ինքնուրույն լուծեն իրենց խնդիրները, ես եմ նրանց հասցրել այս կետին․ Թրամփ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ստեփանավանում խոշոր կարկուտը սրբել է ամեն ինչ․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարվել է Աբովյան քաղաքի 60 բարձրահարկ շենքերի ջրամատակարարումն ապահովող բարձր ճնշման ջրագիծը․ տեսանյութ

06/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծաղկունքում գայլերի hարձակման հետևանքով 300-ից ավելի ոչխարներ ու գառներ են uատկել, գյուղը շnկի մեջ է

06/06/2026 infomitk@gmail.com