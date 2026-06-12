Երևանում հերթական անգամ մեքենա են թալանել, պատճառվել է 2 մլն դրամի վնաս. Լուսանկար

Այսօր՝ հունիսի 12-ին, Երևանում հերթական ավտոմեքենայի թալանման դեպքն է տեղի ունեցել։ Նոր Նորք վարչական շրջանի Նանսենի 19 շենքի բնակիչը առօրյա գործերով տանից դուրս գալու նպատակով իրեն պատկանող «Chevrolet Volt» մակնիշի ավտոմեքենան հայտնաբերել է թալանված։
Ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, անհայտ անձը կամ անձինք ավտոմեքենայի վրայից գողացել են թափարգելը, լույսերը և այլ արժեքավոր մասեր՝ քաղաքացուն պատճառելով մոտ 2 միլիոն դրամի վնաս։
Ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ ահազանգով ժամանել են ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նոր Նորքի բաժնի հերթապահ խումբը՝ ավագ համայնքային ոստիկանի գլխավորությամբ։
Դեպքի փաստով քննչական բաժնում անձնական ունեցվածքի գողության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Բաց մի թողեք
Առևանգել են ՍՊԸ աշխատակցին, ազատելու դիմաց տնօրենից պահանջել ունեցած պարտքը․ քրվարույթի նյութերը դատարանում են
Ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղեւոդյանը, Տիգրան Վարդանյանի նկատմամբ կալանք է ընտրվել
Ընտրակաշառքի գործով ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը