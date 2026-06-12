12/06/2026

EU – Armenia

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ հակամարտությունում դաշնակիցների օգնության կարիքը չի ունեցել: Նրա խոսքերը մեջբերում է ՌԻԱ Նովոստին։

«Մեզ ոչ մի աջակցություն պետք չէր։ Մենք հաղթեցինք պատերազմում։ Դա նշանակություն չուներ», – ասել է նա իտալական «La7» հեռուստաալիքին՝ պատասխանելով «Մեծ յոթնյակի» դաշնակիցների ներդրման մասին հարցին։

Ավելի վաղ Իտալիայի ԱԳ նախարար, փոխվարչապետ Անտոնիո Տայանին, մեկնաբանելով Իրանի հետ հակամարտությունում արևմտյան դաշնակիցների օգնության բացակայության մասին Թրամփի հայտարարությունը, հայտնել էր, որ Եվրոպան Իրանի հետ չի պատերազմել:

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն ու ԱՄՆ-ն մոտ են խաղաղության պայմանագիր կնքելուն

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավելի քան 3 ամիս․ ե՞րբ են վերջապես թաղելու Ալի Խամենիին

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ հետ պլանավորված բանակցությունները չեղարկվել են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հզոր երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում․ ցնցումները Հայաստանում էլ են զգացվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկականությունը պղծել փորձողը դուրս է եկել հետընտրական որսի. Գասպարյան. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրկին պնդում է՝ միայնակ «հաղթել է» Իրանին

12/06/2026 infomitk@gmail.com