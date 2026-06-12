12/06/2026

EU – Armenia

Ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղեւոդյանը, Տիգրան Վարդանյանի նկատմամբ կալանք է ընտրվել

infomitk@gmail.com 12/06/2026 1 min read

Հունիսի 12-ի առավոտյան ձերբակալվել է ընդդիմադիր քաղաքագետ Ալեն Ղեւոդյանը։

Լուրի հրապարակումից հետո միայն Քննչական կոմիտեն հայտնեց․ «ՀՀ քննչական կոմիտեում ՀՀ ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդումների համաձայն՝ Տ.Վ.-ն և Ա.Ղ.-ն տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ, ֆեյսբուքյան իրենց օգտահաշիվներում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր են կատարել: Ստացված հաղորդումների վերաբերյալ ՀՀ քննչական կոմիտեի պետության, սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է 2 քրեական վարույթ, որոնց շրջանակում Տ.Վ.-ի և Ա.Ղ.-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում՝ Քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչերը): Տ.Վ.-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել հետախուզում, իսկ Ա.Ղ.-ն ձերբակալվել է՝ նրա վերաբերյալ դատարան խափանման միջոց ներկայացնելու նպատակով»։

Երկրորդ անձը՝ Տ․Վ-ն, որի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը, ընդդիմադիր, «Հանրապետական» Տիգրան Վարդանյանն է։

Տիգրանը սուր քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ Ֆեյսբուքում հանդես է գալիս կոշտ գրառումներով, դրանցից մեկն էլ վարույթն իրականացնող մարմինը համարել է իշխանությունը զավթելուն ուղղված կոչ եւ մեղադրյալ ներգրավվել նրան։

Տ․Վարդանյանը 2021 թվականին մասնակցել է խորհրդարանական ընտրություններին, «Պատիվ ունեմ» դաշինքի նախընտրական ցուցակում է եղել։ Նա վերջին տարիներին հիմնականում ապրում է Ռուսաստանում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ընտրակաշառքի գործով ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմեն Չարչյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը եղել է ոչ իրավաչափ

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղեւոդյանը, Տիգրան Վարդանյանի նկատմամբ կալանք է ընտրվել

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

3 դեպքերում էլ արդյունքներն անվավեր ճանաչվեցին ԿԸՀ կողմից սեփական նախաձեռնությամբ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԲՀԿ – Ծառուկյանը դուրս եկավ փողոց` բողոքի. ինչ է կատարվում. ՈՒՂԻՂ

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերաքվեարկություն լինելո՞ւ է անվավեր ճանաչված երկու ընտրատեղամասերում

12/06/2026 infomitk@gmail.com